REPLAY - COMPTE-RENDU - Pour le dernier match du président lillois, les joueurs du losc n'ont pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à des Stéphanois efficacent.

par Luca Dangréaux publié le 13/01/2017 à 20:41

Les joueurs de Saint-Étienne ont été terriblement efficaces ce vendredi 13 janvier en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Parmi les trois tirs cadrés par Les Verts dans ce premier match de Ligue 1 de l'année 2017, celui de Romain Hamouma à la 17e minute aura été le premier but de l'année en Ligue 1.



Lancé par Pierre-Yves Polomat sur le côté gauche, Kévin Monnet-Paquet centre en retrait vers Nolan Roux. L'ancien Lillois laisse passer la balle subtilement pour Romain Hamouma. L'ailier de 29 ans, lancé à pleine vitesse, est plus prompt que Franck Béria et frappe sous la barre en première intention.



Une ouverture du score qui a eu le mérite de réveiller la ligne offensive lilloise. Il a fallu un Jessy Moulin de très haut niveau pour retarder l'égalisation. Le gardien remplaçant de Saint-Étienne et de Stéphane Ruffier, blessé, a d'abord repoussé une frappe de Martin Terrier à la 27e minute avant de dégager une reprise dangreuse de la tête d'Adama Soumaoro.



C'est finalement Nicolas de Préville, entré en jeu à la place de Yassine Benzia deux minutes plus tôt qui trompe le numéro 30 adversaire. À la 70e minute l'ancien Rémois a envoyé une frappe sèche du pied gauche sous la barre du gardien adverse de 31 ans. Les Nordistes, plutôt dominateurs sur l'ensemble du match avec 58% de possession de balle et 22 tirs, n'ont pu offrir qu'un seul point à leur futur ex-président Michel Seydoux. En place depuis 14 ans à la tête de Lille, il a reçu plusieurs hommages tout au long de la soirée. Il sera officiellement remplacé en début de semaine prochaine par le désigné Gérard Lopez.



Villeneuve-d'Ascq, 13 janvier 2017



Ligue 1 de football (20e journée)

À Villeneuve d'Ascq (Stade Pierre-Mauroy): Lille et Saint-Etienne 1 à 1 (0-1)



Spectateurs: 37.000

Arbitre: M. Lesage



Buts:

Lille: de Preville (71e)

Saint-Etienne: Hamouma (17e)



Avertissements:

Saint-Etienne: Dabo (32e), Polomat (44e), Veretout (65e)



Les équipes:

Lille: Enyeama - Corchia, Soumaoro, Basa, Béria (cap) - Rony Lopes, Amadou, Benzia (de Preville 70e), Sankharé, Terrier (Amalfitano 80e) - Eder

Entraîneur: Patrick Collot



Saint-Etienne: Moulin - Malcuit, Theophile-Catherine, L. Perrin (cap), Polomat - Dabo, Lemoine (Selnæs 83e), Veretout - Hamouma, Roux (Keyta 77e), Monnet-Paquet

Entraîneur: Christophe Galtier

22h36 - Le match est terminé entre Lille et Saint-Étienne. Score final 1-1.



22h33 - Sur une dernière offensive lilloise, Morgan Amalfatino profite d'un centre d'Eder pour frapper au but. Sa frappe au sol est trop croisée et passe à quelques centimètres du poteau.



22h30 - Nicolas De Préville envoie une nouvelle frappe très puissante de son pied gauche et de l'extérieur de la surface. Elle touche une nouvelle fois la barre transversale de Jessy Moulin mais sort en sortie de but.



22h12 - But de Nicolas De Préville. Tout juste entré en jeu, l'ancien Rémois provoque la défense des Verts axe gauche. Juste avant la surface il décoche une frappe magnifique du pied gauche sous la barre de Jessy Moulin, pour une fois battu. 1-1, 72e minute de jeu.



22h09 - Nouvelle grosse occasion pour Lille. Servi par Terrier dans le surface, Benzia se retourne et frappe sur Moulin. Terrier à nouveau suit le ballon et tir au but mais c'est contré. Moulin est dans un grand soir.



21h56 - Première occasion pour Saint-Étienne avec une belle frappe de Jordan Veretout claquée par Vincent Enyeama.



21h48 - Début de la seconde période à Lille.



21h34 - C'est la pause au stade Pierre Mauroy, Saint-Étienne mène 1-0.



21h33 - Nouvel arrêt de Jessy Moulin juste avant la mi-temps sur une tête d'Adama Soumaoro à la réception d'un corner de Martin Terrier.



21h14 - Énorme double occasion pour Lille. Eder s'arrache face à Perrin sur le côté droit et centre en retrait. Terrier frappe en une touche mais Moulin sort une parade magnifique. C'est ensuite Benzia qui frappe au but mais Veretout sort la balle sur la ligne.



21h05 - Romain Hamouma ouvre le score pour Saint-Étienne. Il est à la réception d'un centre venu de la gauche par Kévin Monnet-Paquet et envoie une lourde frappe sous la barre de Vincent Enyeama.



20h42 - Le onze de Saint-Étienne face à Lille : Moulin - Malcuit, Perrin (cap.), Théophile-Catherine, Polomat - Lemoine, Dabo, Veretout Monnet-Paquet, Hamoupma - Roux.



20h39 - La composition lilloise : Enyeama - Corchia, Soumaoro, Basa, Béria (cap.) - Amadou, Sankharé, Lopes, Terrier, Benzia - Eder.

