INFOGRAPHIE - Ils sont nés dans l'Hexagone ou portent la nationalité française mais ont choisi de jouer pour une nation africaine : voici une équipe type qui a fière allure sur le papier.

Crédit : Sunday Alamba/AP/SIPA Riyad Mahrez sous les couleurs de l'Algérie en janvier 2015

par Luca Dangréaux , Gregory Fortune publié le 14/01/2017 à 09:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Raïs M'Bohli, Mehdi Benatia, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam, Henri Saivet, Mario Lemina, Nabil Bentaleb, André Ayew, Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez, Cédric Bakambu. La très grande majorité sont nés en France, ont porté les couleurs bleu-blanc-rouge avec les sélections de jeunes. Mais lorsqu'il a fallu répondre à l'appel du sélectionneur de leur pays d'origine, tous ont finalement dit oui. Et seront présents lors de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre samedi 14 janvier au Gabon.



Les voici réunis dans un onze francophile organisé en 3-4-3, avec un fort penchant offensif, comme c'est souvent le cas des équipes composées de la sorte sur le papier. Indéniablement, elle aurait fière allure sur un terrain. Du gardien M'Bohli au trio d'attaquants Mahrez-Bakambu-Aubameyang, présentation complète.

Raïs M'Bohli (gardien, 30 ans, Algérie)

Quasiment inconnu du grand public malgré des performances remarquées lors des Mondiaux 2010 et 2014 avec la sélection algérienne, Raïs M'Bohli est né à Paris le 25 avril 1986... avant de prendre la direction de l'Olympique de Marseille. Il y achèvera son parcours junior de 2002 à 2006, après sept années au RC Paris. Sa carrière professionnelle l'a conduit dans huit pays mais jamais dans un grand club : Écosse, Grèce, Japon, Bulgarie, Russie, États-Unis, Turquie et France, pour six mois en Ligue 2 en 2013 au Gazélec Ajaccio.

Faouzi Ghoulam (défenseur, 25 ans, Algérie)

Lui a joué en Ligue 1, durant quatre saisons, sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne, après y avoir grandit. Faouzi Ghoulam, né à Saint-Priest-en-Jarez, dans le département de la Loire, fait aujourd'hui le bonheur de Naples au poste de latéral gauche. Sélectionné à deux reprises avec l'équipe de France espoirs en 2012, il a finalement opté pour la sélection algérienne en 2013 (31 matches, 5 buts).

Kalidou Koulibaly (défenseur, 25 ans, Sénégal)

Partenaire de Ghoulam au sein de la défense du Napoli, Kalidou Koulibaly est originaire de Saint-Dié dans les Vosges. Metz, alors en Ligue 2, lui offrira son premier contrat professionnel, avant qu'il ne s'envole pour la Belgique (Genk) et d'exploser en Italie. International français des -20 ans a 11 reprises, il joue pour le Sénégal depuis 2015 (8 sélections).

Mehdi Benatia (défenseur, 29 ans, Maroc)

Encore un défenseur central reconnu en serie A. Natif de Courcouronnes (Éssone) Mehdi Benatia est passé dans sa jeunesse par l'INF Clairefontaine, Guinguamp et Marseille, dont il n'a jamais porté les couleurs. Successivement prêté à Tours puis Lorient, il prend son envol à Clermont avant de briller à l'étranger, à l'Udinse puis chez les prestigieux AS Rome, Bayern Munich et aujourd'hui la Juventus Turin. Lui a connu les Bleus avec les -17 ans, avant d'opter pour le Maroc (44 capes, 1 but).

André Ayew (milieu de terrain, 27 ans, Ghana)

Crédit : EMMANUEL DUNAND / AFP André Ayew, après son but face à l'Allemagne, le 21 juin 2014, à Fortaleza. (archives)

Contrairement à son frère Jordan, lui aussi retenu avec le Ghana pour cette CAN, André Ayew n'est pas né à Marseille mais dans le Nord, à Séclin, quand son père Abedi Pelé jouait pour Lille. Son parcours junior le conduit à Munich puis Nania, au Ghana. Marseille le récupère alors qu'il est âgé de 16 ans. Après deux prêts à Lorient et Arles-Avignon, le milieu offensif prend son envol sous les couleurs ciel et blanc lors de la saison 2010-2011. Après cinq saisons, 151 rencontres et 44 buts, l'un des chouchous du Vélodrome part pour Swansea puis West Ham. Avec le Ghana, il compte 71 sélections depuis 2007 (12 buts).

Mario Lemina (milieu de terrain, 23 ans, Gabon)

Lui aussi est passé par Lorient et l'OM. Né à Libreville mais très vite envoyé en France, Mario Lemina débute le football en région parisienne (Nanterre, Rueil Malmaison, La Garenne-Colombes). Sacré champion du monde des -20 ans aux côtés de Paul Pogba, Samuel Umtiti ou Lucas Digne, le milieu défensif opte pour le Gabon en 2015, à l'occasion de la 30e CAN. Quelques mois plus tard, il prendra la direction de la Juventus Turin, où il joue de plus en plus.

Nabil Bentaleb (milieu de terrain, 22 ans, Algérie)

Actuellement prêté à Schalke 04 par Tottenham, son premier club professionnel, Nabil Bentaleb a vu le jour à Lille, où il a joué de 10 à 15 ans. Les Spurs recrutent ce milieu de terrain gaucher alors qu'il n'a pas encore 17 ans. L'équipe de France des -19 ans lui offre une sélection en 2012, mais c'est l'Algérie qu'il choisit en 2014. Depuis, il a accumulé 23 sélections (5 buts). À seulement 22 ans.

Wahbi Khazri (milieu de terrain, 25 ans, Tunisie)

-17 ans avec les Bleus, -18 ans avec les Aigles de Carthage, -19 ans et espoirs sous le maillot frappé du coq, -20 ans et finalement A avec la Tunisie : Wahbi Khazri a longtemps hésité entre son pays natal, la France, et celui de ses origines (27 sélections, 10 buts), où il n'a jamais joué en club. Né à Ajaccio le 8 février 1991, le milieu offensif rejoint la JS Ajaccio à quatre ans, Bastia à 13. Il y restera une décennie avant de s'envoler pour Bordeaux puis Sunderland depuis janvier dernier.

Riyad Mahrez (attaquant, 25 ans, Algérie)

Plusieurs clubs de L1 peuvent s'en mordre les doigts, et même peut-être l'équipe de France : Riyad Mahrez fait aujourd'hui les beaux jours de Leicester et de la sélection algérienne. Seuls les spectateurs de la 2e division française ont pu le voir à l'oeuvre, lorsque le Havre lui offrit sa chance de 2011-2014. Longtemps jugé trop frêle, l'attaquant aujourd'hui âgé de 25 ans n'en finit plus de progresser depuis ses débuts à Sarcelles, sa ville natale. Champion d'Angleterre, Ballon d'Or africain, il fait partie de la nouvelle génération talentueuses des Fennecs (6 buts en 27 matches).

Pierre-Emerick Aubameyang (attaquant, 27 ans, Gabon)

Pierre-Emerick Aubameyang sous le maillot gabonais.

Un club chinois a récemment proposé 150 millions d'euros au Borussia Dortmund (Allemagne) et 41 millions d'euros de salaire par an pour le Lavallois de naissance. Depuis plus de trois ans, "PEA" affole les compteurs et les défenses allemandes grâce à sa pointe de vitesse et son sens du but. Obligé de suivre la carrière de son père Pierre Aubameyang, lui aussi footballeur, il a enchaîné les clubs français (Laval donc, puis Toulouse, Nice et Rouen, Bastia) durant sa jeunesse, allant même jusqu'à jouer en Colombie. C'est finalement l'AC Milan qui le repère à 17 ans, mais ne le fait pas jouer. Prêté à DIjon, Lille et Monaco, c'est à Saint-Étienne qu'il s'impose comme numéro 9. Capitaine du pays hôte de cette CAN 2017, il a marqué 21 buts en 52 matches avec le Gabon.

Cédric Bakambu (attaquant, 25 ans, République démocratique du Congo)

Dernier membre de cette équipe, un autre Francilien de naissance, Cédric Bakambu (Ivry-sur-Seine). Les émissaires de Sochaux, références en matière de formation, le font venir en 2006, à l'âge de 15 ans. À 19 ans, il intègre l'effectif professionnel et prend parallèlement part aux rassemblements des équipes de France des -18 ans, -19 (champion d'Europe en 2010) et -20. L'attaquant opte pour la République démocratique du Congo en 2015 (9 sélections, 3 buts), après un transfert en Turquie. Il évolue désormais à Villareal.