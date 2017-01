COMPTE-RENDU - Les Lorientais (19e) gagnent une place au classement grâce à une belle victoire 3-1 face à Guiguamp. Nantes (14e) grappille trois rang après sa victoire à Toulouse.

14/01/2017

Le Football Club de Lorient est le grand vainqueur de ce multiplex de la 20e journée de Ligue 1, le premier de l'année 2017. Les Lorientais ne sont plus la lanterne rouge du championnat grâce à une belle victoire 3-1 face à leurs voisins Guiguampais. Ils gagnent un place et ne sont qu'à deux points d'Angers (17e) premier non relégable.



C'est Majeed Waris, auteur d'un doublé qui a permis à Lorient de l'emporter. Car pourtant le match avait mal commencé pour les Morbihanais avec un but de Yanis Salibur à la 40e minute. Les supporters présents au stade du Moustoir ont dû attendre 20 dernières minutes complètement folles. Waris a égalisé à la 71e minute avant que Cabot ne double la mise dix minutes plus tard. C'est finalement l'attaquant ghanéen qui scellera définitivement la victoire aux siens. Une victoire qui fait donc du bien au club du président Loïc Féry.

Nante gagne trois places au classement

L'autre bonne nouvelle de la soirée est pour un autre club de l'Ouest. Le Football Club de Nantes s'est imposé sur le terrain d'un FC Toulouse bien malade. L'équipe du récent entraîneur portugais Sergio Conceicao enchaîne une troisième victoire de rang et continue de s'éloigner de la zone rouge. L'unique but de la rencontre a été marqué par l'attaquant argentin Emiliano Sala à la 20e minute.



Les Canaris ont ensuite résisté aux assauts toulousains grâdce notamment à un Maxime Dupé de haut niveau. Le gardien de Nantes a réalisé 14 arrêts. Toulouse plonge doucement dans le doute avec cette troisième défaite en quatre matches de Ligue 1. Toulouse garde sa neuvième place au classement.



Dans les autres de la soirée Nancy continue sa marche en avant. Les hommes de Pablo Correa ont battu Bastia sur le petit score de 1-0 grâce à un but de l'inarrêtable Issar Dia (troisième but de la saison pour l'attaquant de 29 ans).



Angers(16e) - Bordeaux(10e) et Montpellier (11e) - Dijon (15e) se sont soldés sur le même score : 1-1. En Maine-et-Loire Traoré a d'abord ouvert le score avant que son coéquipier Santamaria ne marque contre son camp à la 27e minute. Dans l'Hérault Roussillon a privé Dijon de la belle surprise du sor. Les Dijonnais ont longtemps mené au score puisque Tavares a marqué à la 27e minute. Le latéral gauche français a ensuite égalisé juste avant la fin du match (87e minute).

