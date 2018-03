publié le 30/09/2016 à 16:38

Dernière rencontre avant la trêve internationale. Pour cette 8e journée, le Paris Saint-Germain (4e) accueille les Girondins de Bordeaux (5e) samedi 1e octobre (17h). Les joueurs d'Unai Emery doivent l'emporter s'ils veulent passer les deux prochaines semaines sereinement. Après leur défaite surprise à Toulouse (0-2) et la victoire étriquée contre Ludogorets en Ligue des champions (3-1), les coéquipiers d'Edinson Cavani montrent qu'ils sont encore en rodage. Les Parisiens devraient compter sur le retour de Ben Arfa, écarté ces dernières semaines. Les Bordelais sont en embuscade. En baisse de régime, les hommes de Jocelyn Gourvennec retrouveront Toulalan et Rolan de retour dans le groupe et qui postulent à une place de titulaire.



Mais la rencontre phare de ce weekend est le derby Lyon - Saint-Étienne qui se jouera sous haute tension dimanche 2 octobre (20h45). Les Gones (9e) restent sur deux défaites de rang, une en championnat à Lorient (0-1) et une en Ligue des champions à Séville (0-1). Bruno Génésio semblait pourtant avoir trouvé le bon système avec ce 3-5-2 qui permettait d'amener de la densité au milieu mais les Lyonnais accusent le coup. En face, les Stéphanois (7e) affichent une meilleure forme avec deux victoires et trois matchs nuls lors des cinq derniers matchs. Le point accroché contre Anderlecht à la dernière minute (1-1) jeudi 29 septembre pourrait avoir un effet psychologique bénéfique qui compenserait le peu de jours de récupération dont peuvent jouir les Verts.

Un peu plus tôt dans la journée, l'Olympique de Marseille (13e) se déplace à Angers (12e). Après l'embellie entrevue lors de la victoire contre Nantes (2-1) dimanche 25 septembre, les Phocéens espèrent les trois points face à une équipe d'Angers juste devant au classement. Les hommes de Franck Passi ont du retard à rattraper et c'est contre ce genre d'adversaire qu'il ne faut pas lever le pied. Car les Angevins ont prouvé la saison dernière qu'ils étaient capables de mettre n'importe quelle équipe en difficulté et qu'il ne fallait pas les prendre à la légère.



L1-8e journée : programme et classement

Vendredi 30 septembre :

Rennes - Guingamp : 1-0



Samedi 1e octobre :

PSG - Bordeaux : 2-0

Metz - Monaco : 0-7

Caen - Toulouse : 1-0

Nantes - Bastia : 1-0

Dijon - Montpellier : 3-3

Lille - Nancy : 1-0



Dimanche 2 octobre :

Angers - Marseille : 1-1

Nice - Lorient : 2-1

Lyon - Saint-Étienne : 2-0