publié le 29/09/2016 à 21:38

Le Paris Saint-Germain est sorti indemne du piège tendu par le Ludogorets Razgrad mercredi 28 septembre pour son deuxième match de Ligue des champions cette saison. Menés 1-0 dès la 15e minute, les hommes d'Unai Emery se sont finalement imposés (3-1). Blaise Matuidi a égalisé à la 41e, avant qu'Edinson Cavani n'inscrive un doublé en cinq minutes (55e, 60e). Voilà l'Uruguayen en tête du classement des buteurs de la compétition à égalité avec Lionel Messi, Sergio Agüero et Arkadiusz Milik. En deux rencontres, "El Matador" a déjà inscrit marqué une fois de plus que la saison passée en 10 apparitions.



Deux semaines plus tôt, le successeur de Zlatan Ibrahimovic à la pointe de l'attaque parisienne était pourtant la cible des plus vives critiques. Au moins quatre occasions franches pour un seul but face à Arsenal (1-1), une maladresse dans le dernier geste régulièrement pointée du doigt. Impossible de se hisser au sommet de l'Europe avec pareil attaquant, jugeaient ses détracteurs. En Ligue 1, le compteur de l'ancien Napolitain restait pareillement bloqué à une unité en quatre rencontres, lors de la défaite à Monaco (3-1). Trois jours plus tard, Cavani apportait une première réponse cinglante à Caen : un quadruplé, son premier depuis son arrivée à Paris en 2013, en 45 minutes.



Encore buteur face à Dijon, Bordeaux et Nancy, l'attaquant de 29 ans affiche là aussi des temps de passage meilleurs que la saison passée : 9 réalisations contre 6. Si les 38 buts de Zlatan Ibrahimovic seront difficiles à atteindre, il est aisément envisageable de voir Edinson Cavani battre son record personnel de 19 buts en L1 (2015-2016) et 6 en Ligue des champions (2014-2015). Et de définitivement faire taire les partisans d'un autre attaquant à Paris.