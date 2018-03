"Téléphone à ta grand-mère", la réponse de René Girard à un journaliste

publié le 30/09/2016 à 12:50

Les débuts de René Girard sur le banc du FC Nantes sont en train de virer au cauchemar pour l'ancien coach de Montpellier et Lille. Après sept journées et une seule victoire, lors du premier match à Dijon (0-1), les Canaris pointent au 18e rang du championnat. Ils n'ont marqué que trois buts, aucun sur leur pelouse de La Beaujoire où débarque Bastia (10e) samedi 1er octobre (20h).



À l'avant-veille de cette rencontre, c'est un René Girard de très mauvaise humeur qui s'est présenté devant les journalistes. Dès la première question, consacrée à la pression particulière qu'il pourrait ressentir, le technicien de 62 ans a répondu avec calme : "Je vois que vous vous en avez parce que vous êtes nombreux aujourd'hui. Ça sent le sang, c'est ça ? On voit que les journaux français, maintenant, le sport ne les intéresse pas trop". La phrase ressemble beaucoup à celle prononcée en début de conférence de presse par Raymond Domenech en septembre 2008, à la veille d'un match contre la Serbie, où son avenir à la tête de l'équipe de France se jouait probablement : "il y a du monde aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, l'odeur du sang vous intéresse".

René Girard a poursuivi en alternant piques et vraies réponses. Quand on lui a demandé si son expérience l'aidait à prendre du recul dans ce genre de situation tendue, il a rétorqué : "Heureusement parce qu'avec toutes les conneries qui sont écrites ou dites, il vaut mieux prendre du recul". Il a aussi esquivé la question concernant d'éventuelles menaces sur son poste en cas de mauvais résultat face aux Corses. Menacé "par qui ? Par vous ?", a-t-il d'abord répondu avant de scander "Bastia, Bastia, Bastia, Bastia", pour recentrer le débat et d'ajouter finalement : "Après, vous êtes mieux informés que moi".

Et alors que la conférence se terminait, un journaliste lui a demandé si "la rumeur Courbis (était) venue polluer l'atmosphère cette semaine", il a lancé, tout en quittant la salle et sans se départir de son calme apparent : "téléphone à ta grand-mère, elle te le dira", avant d'assurer qu'il n'était pas au courant d'une rumeur Courbis. La question faisait référence à une information de 20 Minutes Nantes, selon laquelle le président Waldemar Kita aurait appelé Rolland Courbis pour le sonder en cas de renvoi de Girard.