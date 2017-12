publié le 20/12/2017 à 08:15

Événement à l'échelle de la Ligue 1, mercredi 20 décembre. Pour la troisième fois seulement en plus de vingt ans, une journée de championnat en dehors des 37e et 38e, rigoureusement encadrées par le règlement, se déroule sous forme de multiplex intégral, avec les dix rencontres à la même heure (20h50). Le format réjouira les puristes, les amateurs de buts à la suite aux quatre coins du pays, de soirées trépidantes où il se passe toujours quelque chose ou presque.



Comme l'an passé, la LFP a souhaité instaurer un multiplex sur la 19e journée dans le but d’événementialiser la dernière journée de la phase aller, explique la Ligue de football professionnel, jointe par RTL.fr. Autre argument avancé : un souci d’équité, en permettant à toutes les équipes de finir cette phase aller et de partir en vacances en même temps.

Depuis la fin des années 1990, le "saucissonnage" de chaque épisode du feuilleton sportif préféré de nombre de Français s'est accentué. Une journée classique se décompose aujourd'hui sous la forme suivante : un match le vendredi soir, un autre le samedi après-midi, quatre ou cinq le samedi soir lors de ce qui a longtemps été le créneau unique puis de référence, un le dimanche à 15h, à 17h puis à 21h (l'affiche de la journée).

Ce découpage permet aux diffuseurs de mieux exposer leurs "produits", aux supporters assis dans leur canapé de se concentrer sur leur équipe. Mais pour le passionné de la série dans son ensemble, rien ne vaut une soirée avec tous les acteurs réunis au même moment. Chaque saison, c'est ce que proposent, donc, les deux dernières journées de la saison, afin que les candidats à la relégation ou aux premières places ne soient pas influencés par les autres résultats.

La 19e journée n'a pas toujours marqué la trêve

Jusqu'en 1992-1993, la première journée se déroulait aussi sous cette forme. Ce fut encore le cas en 1997-1998, saison précédent le Mondial en France. Depuis, un ou deux matches sont systématiquement avancés. En général, le champion en titre lance la nouvelle saison. L'an passé, le mercredi 21 décembre, la 19e journée avait marqué le retour du multiplex intégral avant l'épilogue du mois de mai. Opération reconduite en 2017 avant les fêtes.



Sur les coups de 22h40 mercredi 20 décembre, les joueurs seront en vacances. La Ligue 1 reviendra les 12, 13 et 14 janvier, après un week-end consacré à la Coupe de France. Cette tradition de la mi-saison avant Noël est durablement en place depuis 2003-2004. Ce ne fut pas toujours le cas. En 2000-2001, la dernière journée de l'année civile avait été, par exemple, la 22e (la 21e en 1997-1998, la 20e en 1998-1999, 1999-2000).

Les enjeux de la 19e journée

Aucune affiche ne se détache du programme. Leader avec neuf points d'avance sur Monaco et Lyon, le PSG reçoit le 10e, Caen, qui n'a gagné qu'un de ses huit derniers matches. Le club de la Principauté accueille la dernière victime de Neymar, Cavani, Mbappé et compagnie, Rennes (7e). Trois jours après son précieux succès sur Marseille, l'OL se rend à Toulouse (17e).



L'OM (4e) espère reprendre sa marche en avant face à Troyes (14e). 5e et 6e, Nantes et Nice sont attendus chez deux autres clubs de seconde moitié de tableau, Amiens (13e) et Lille (18e). Bordeaux (15e) et Saint-Étienne (16e), où rien ne va plus, se frottent à Montpellier (11e) et Guingamp (12e).

Ligue 1-19e journée : programme et classement

Mercredi 20 décembre (20h50) :



Toulouse - Lyon

Amiens - Nantes

Angers - Dijon

Bordeaux - Montpellier

Guingamp - Saint-Etienne

Lille - Nice

Marseille - Troyes

Metz - Strasbourg

Monaco - Rennes

PSG - Caen