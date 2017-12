Antoine Griezmann présente ses excuses après s'être déguisé en basketteur noir

publié le 18/12/2017 à 00:29

Antoine Griezmann ne pensait pas provoquer une telle polémique en postant un tweet. Dimanche 19 décembre, l'attaquant des Bleus a publié sur son compte Twitter une photo de lui déguisé en basketteur noir des Harlem Globe Trotters. Le joueur y pose tout sourire, ballon de basket dans les mains, perruque sur la tête et cirage noir sur la peau.



Rapidement, les internautes ont dénoncé une "blackface". Une pratique, qui remonte au début du XXe siècle aux États-Unis, consistant à se grimer en homme ou femme noir via des détails caricaturaux et considérée comme extrêmement raciste. Dans les commentaires beaucoup ont regretté la démarche du joueur, tout en soulignant que ce dernier n'était certainement pas conscient du caractère raciste de ce cliché.

Antoine Griezmann posant déguisé en basketteur noir, le 16 décembre 2017 Crédit : Capture d'écran Twitter @AntoGriezmann

Le principal intéressé a rapidement réagi face aux milliers de messages parfois très virulents. "Calmos les amis, je suis fan des Harlem globetrotters et de cette belle époque... c’est un hommage".

Pas de quoi apaiser les choses. Devant une polémique de plus en plus importante, Antoine Griezmann a supprimé ses deux derniers tweets avant d'en rédiger un nouveau.



"Je reconnais que c’est maladroit de ma part. Si j’ai blessé certaines personnes je m’en excuse", a écrit l'attaquant de l'Atlético Madrid qui pourrait bientôt rejoindre le Barça.

Je reconnais que c’est maladroit de ma part. Si j’ai blessé certaines personnes je m’en excuse. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 17 décembre 2017

Même si #Griezmann ignorait la signification de la "blackface" il est utile de rappeler que :

- Une couleur de peau n'est pas un déguisement, surtout quand elle porte en elle des siècles d'esclavage et de racisme

- Personne n'a le droit de dire aux noirs offensés comment réagir — Assma Maad (@Assma_MD) 17 décembre 2017

Synthèse pour ceux qui ne veulent pas comprendre:

- #Griezmann n'est pas raciste

- Son déguisement est raciste

- Être noir n'est PAS UN DÉGUISEMENT ! — Kalidou SY (@Kalidoo) 17 décembre 2017