Lyon-Marseille : l'OL plus efficace dans les deux surfaces

publié le 17/12/2017 à 20:15

Incapable de s'imposer à Lyon depuis 10 ans, Marseille se déplaçait au Groupama Stadium Le choc entre les deux olympiques a eu lieu, et Marseille n'est pas parvenu à s'imposer face à son adversaire Lyonnais. Lyon l'a emporté 2-0, et conserve ainsi sa troisième place au classement de la Ligue 1 Conforama. Le Paris Saint-Germain reste le solide leader de la compétition.





Les gardiens ont fait la différence. Anthony Lopes a tout arrêté, et une inhabituelle erreur de Steve Mandanda sur un coup franc de Nabil Fékir (6e) a bien lancé le match pour des Lyonnais plutôt dominés dans l'ensemble. Mariano Diaz a enfoncé le clou en début de seconde période (51e) pour creuser un petit écart avec l'OM, toujours 4e mais avec désormais 3 points de moins que l'ASM et l'OL.

La série d'invincibilité qui avait ramené l'OM dans la région du podium s'arrête à douze matches de L1, et les Phocéens n'ont pas réussi à marquer pour la première fois de la saison en championnat. Lyon, qui n'avait plus gagné en Ligue 1 au Groupama Stadium depuis le 29 octobre contre Metz (2-0), a bien fêté les 30 ans du groupe de supporters des Bad Gones. En guise de cadeau, le président Jean-Michel Aulas pourrait bien payer une amende, car les fumigènes ont été craqués comme on souffle des bougies...

Mandanda offre une belle surprise

Mandanda aussi leur a réservé une belle surprise, bien involontairement. L'OM a cédé d'entrée sur une bourde d'un de ses cadres, qui s'est troué sur un coup franc direct de Nabil Fekir. Le capitaine lyonnais n'avait plus marqué depuis son doublé à Saint-Étienne (5-0) le 5 novembre. Marseille s'est vite remis et a dominé, grâce à une meilleure circulation de balle et aux coups de pied arrêtés bien tirés par Dimitri Payet, mais n'a pas trouvé la faille dans une charnière Morel-Marcelo solide.



Le gardien d'en face, Anthony Lopes, a lui réussi deux arrêts réflexes sur sa ligne, sur une tête puissante d'Adil Rami (14e) puis une reprise de Lucas Ocampos (37e), après laquelle les Marseillais réclameront une main de Jérémy Morel. Une frappe contrée de Florian Thauvin (25e) et une tête de Rolando au-dessus sur un bon coup franc de Payet (32e) ont aussi apporté le danger, les Lyonnais ne répliquant que par une tête de Mariano Diaz captée sans frayeur, cette fois, par Mandanda (25e).



Un peu bousculés, les Lyonnais ont balancé un deuxième uppercut au début de la seconde période, sur une action en deux temps. "Il Fenomeno" a d'abord retrouvé un peu de lustre en repoussant un "pointu" de Mariano Diaz, mais le ballon est revenu sur le buteur lyonnais qui n'a pas laissé passé la deuxième chance. C'était dur pour Rudi Garcia, qui avait choisi sa configuration d'équipe la plus athlétique, avec Lucas Ocampos en milieu gauche et Frank Anguissa en second récupérateur avec Luiz Gustavo.

Lopes les a dégoûtés

Il a fait rentrer la cavalerie légère, Morgan Sanson et Maxime Lopez, puis Kostas Mitroglou, et l'OM a continué à dominer, mais sans réussite, à l'image de cette frappe sur le poteau de Sanson (75e), ou des nouveaux miracles de Lopes, qui a dégoûté Luiz Gustavo (90e+2) et Sanson (90e+3).



Le bilan est contrasté. Lyon a remporté l'Olimpico et a pris un avantage psychologique, mais il reste encore une moitié de championnat plus le match de mercredi, où Lyon va à Toulouse et Marseille reçoit Troyes (Monaco va à Rennes). Marseille a pourtant laissé la meilleure impression dans le jeu et s'est créé plus d'occasions. Les bleus ciel ont poussé jusqu'au bout, mais cette fois leur volonté ne leur a pas permis de revenir.



Quant au duel entre les hommes en forme, les internationaux Nabil Fékir et Florian Thauvin, il a, comme le match, tourné à l'avantage du lyonnais : pas très inspiré, il a néanmoins marqué un but décisif. La revanche est déjà programmée pour un dimanche soir, le 18 mars, les Marseillais auront soif de revanche.