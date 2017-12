publié le 16/12/2017 à 16:15

Le PSG négocie son ultime déplacement de l'année 2017 à Rennes, où il n'a jamais perdu sous pavillon qatari en L1. Face à une équipe en plein regain de forme (un seul revers en dix matchs toutes compétitions confondues), l'honorifique champion d'automne doit éviter une seconde défaite de rang à l'extérieur en championnat, qui raviverait le parfum de crise venu flotter début décembre après les deux premières défaites concédées coup sur coup (à Strasbourg en L1 et à Munich en Ligue des champions).



C'est surtout le trio d'attaque qui est attendu. Au premier chef Neymar : le Brésilien fait son retour après avoir manqué deux matchs (il était suspendu au premier et en voyage au Brésil pour raisons privées au second). Dans quel état d'esprit sera-t-il ? Cavani, lui, reste sur quatre matchs sans marquer et s'était montré passablement énervé lors de son remplacement en fin de partie à Strasbourg mercredi en Coupe de la Ligue (4-2). Il avait cédé sa place à Mbappé, qui devrait logiquement retrouver le onze de départ.

La question "MCN" a des conséquences sur le duo Pastore-Di Maria. Les deux Argentins, perçus comme des transferts potentiels qui permettraient au PSG de répondre aux exigences du fair-play financier de l'UEFA, auront-ils une nouvelle chance de confirmer les bonnes dispositions affichées dernièrement ? Pour mieux rester ou mieux partir...