publié le 02/04/2017 à 07:29

L'AS Monaco n'a pas réellement eu son mot à dire. Le 1er avril, le PSG a remporté pour la quatrième année consécutive la Coupe de la Ligue. Résultat final du match : 4 buts à un, grâce au jeu de Julian Draxler, Edinson Cavani et Angel Di Maria. Le match n'était pourtant pas gagner, l'AS Monaco pouvant se targuer de posséder la deuxième meilleure attaque d'Europe. Côté monégasque, c'est Thomas Lemar qui a réussi à marquer le point.



Le message envoyé à Monaco au parc OL est clair : il n'y a aucun risque de renoncement, selon Blaise Matuidi. "Nous quand on joue, on joue pour gagner des titres, et là ça fait beaucoup de titres maintenant", a déclaré le parisien après le match. " Le PSG en a gagné énormément ces dernières années". Pour Hatem Ben Arfa, cette nouvelle coupe est également un soulagement. "Le match contre Barcelone, ça nous a fait très mal, donc la c'est vrai que ça fait du bien". Et lors de la rencontre, Edinson Cavani s'est encore montré intraitable. L'Uruguayen a marqué 40 buts en 40 matchs cette saison.

À écouter également dans ce journal :

- Seine-Saint-Denis : à Villepinte, une explosion a eu lieu lors du carnaval, au moment de la traditionnelle mise à feu du bonhomme en bois. Celui-ci a explosé samedi soir, semant la panique. Quelque 18 personnes ont été blessées, dont cinq gravement et trois enfants. Environ 130 pompiers ont été mobilisés. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'explosion.

- Saône-et-Loire : six individus sont décédés dans un accident de la route survenu samedi soir à Montcenis. Le choc frontal a eu lieu sur la route départementale 680. Une septième personne a été grièvement blessée.



- Guyane : une enveloppe de plus d'un milliard d'euros va être débloquée par le gouvernement pour tenter de résoudre la crise en Guyane. Un tribunal de grande instance sera mis sur pied, de même qu'un centre pénitentiaire à Saint-Laurent du Maroni. Les lycées et collèges devraient être rénoves et de nouveaux seront construits. Les grévistes veulent toutefois un nouveau statut pour le territoire.



- Présidentielle 2017 : selon l'équipe de campagne du candidat, un quart des discours des adversaires de l'ancien ministre de l'Économie est dédié à l'attaquer. Mais Emmanuel Macron trace sa route. "Nous sommes le camp de l'espoir, c'est pour cela que nous gagnerons", a-t-il déclaré lors d'un meeting à Marseille.



- Colombie : une coulée de boue a fait 200 victimes dans le sud du pays dans la soirée du 1er avril. Plusieurs autres ont disparu ou sont blessées. Cette accident a été provoqué par de fortes pluies dans la région des Andes.



- Football : l'OM a concédé le match nul face à Dijon en ligue 1 samedi soir.



- Rugby : Le stade toulousain n'ira pas en demi-finale de la Coupe d'Europe, après sa défaite 41 à 16 face aux Irlandais du Munster. Cet après-midi, Clermont-Ferrand affrontera Toulon.