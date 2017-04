publié le 01/04/2017 à 20:25

Ils étaient plus de 6.000, dans l'après-midi du 1er avril, à assister au meeting marseillais d'Emmanuel Macron, au parc Chanot. À 22 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat d'"En Marche !" a ainsi donné le lancement de la "dernière phase de [sa] campagne" : trois semaines pour "expliquer que c'est cela, être fier d'être français", comme il l'a clamé face à ses sympathisants. Trois semaines, surtout, pour passer à l'offensive face à ses rivaux dans la course à l'Élysée.



Entre sentiment patriote, attaques envers les candidats de la droite et de l'extrême-droite et séduction de Marseille, le candidat d'"En Marche !" a joué sur plusieurs tableaux lors de ce rendez-vous. Le point sur les éléments forts de son discours, qui lui a valu les "Macron président !" enthousiastes des sympathisants présents sur place.

François Fillon : retour à l'envoyeur

Vendredi 31 mars à Toulon, François Fillon qualifiait Emmanuel Macron de '"prince de l’ambiguïté" et de "maître du flou artistique", le présentant comme "le protégé de François Hollande" et le rebaptisant ironiquement "Emmanuel Hollande". Des attaques répétées à Biguglia (Haute-Corse), samedi 1er avril : "Macron fait semblant d'être un dissident. Il se présente aux élections contre le Parti socialiste. Il fait semblant d'être un candidat qui rassemble l'ensemble des Français (...) des anciens communistes jusqu'aux ultra libéraux", allant jusqu'à l'accuser de "supercherie" et de porter un projet dans "la continuation" de celui de François Hollande. Celui qui, depuis quelques jours, fait l'objet des attaques du candidat de la droite a décidé de répliquer.

"(François Fillon) ne peut plus aller à la rencontre des Français, il ne peut plus, alors il se calfeutre avec son clan", a lancé Emmanuel Macron lors de son meeting marseillais. "C'est devenu un clan, qui joue sur la revanche. C'est un clan aux pratiques inacceptables qui, hier (vendredi), a fait siffler un gaulliste", a-t-il déclaré. Une référence à Christian Estrosi, copieusement hué lors du meeting à Toulon de François Fillon, dont des partisans ne lui ont pas pardonné d'avoir demandé le retrait de leur candidat empêtré dans ses affaires judiciaires.

À Toulon, "ils ont montré le masque de la haine et de l'indignité. Ce n'est pas le visage que je veux pour la France", a poursuivi le candidat. "Ils ont décidé de tourner le dos à la République pour embrasser Sens commun (émanation politique de la Manif pour tous). Eh bien, honte à eux !", a accusé Emmanuel Macron.



Le leader d'En Marche ! s'en est également pris au Front national et à sa candidate Marine Le Pen, qu'il désigne comme ses "ennemis principaux" : "Ne les sifflez jamais !", a-t-il lancé quand la salle a lancé des sifflets à l'évocation du parti de Marine Le Pen. "Combattez-les ! Sortez-les !", a-t-il exhorté.

Patriotisme et diversité

Emmanuel Macron a par ailleurs salué les Français d'origine étrangère, objectant au Front national qu'ils sont "fiers d'être Français", lors de son meeting dans la très métissée cité phocéenne. "Quand je regarde Marseille, je vois une ville française, façonnée par deux mille ans d'histoire, d'immigration, d'Europe", a lancé le candidat d'"En Marche !" à la présidentielle, devant 5.000 à 6.000 personnes réunies au parc Chanot selon les organisateurs.



"Je vois des Arméniens, des Comoriens, des Italiens, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, je vois des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens. Et tant d'autres que je n'ai pas cités", a-t-il enchaîné, coupé par des exclamations à l'expression de chaque communauté. "Mais je vois quoi ? Des Marseillais ! Je vois quoi? Je vois des Français !", s'est-il exclamé. "Des Fran-çais! Parce qu'ils sont fiers, fiers d'être Français", a poursuivi le candidat, suscitant des applaudissements et des cris encore plus enflammés. À son auditoire Marseillais, Emmanuel Macron l'a assuré dans une expression propre à la cité phocéenne : il "craint dégun (personne)".