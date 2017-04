Colombie : une coulée de boue fait plus de 200 morts

publié le 02/04/2017 à 06:00

Une ville dévastée et des centaines de morts. Dans la nuit de vendredi 31 mars à samedi 1er avril, une coulée de boue a frappé la ville colombienne de Mocoa, dans la province de Putumayo, dans le sud du pays. Elle a fait suite à d'importantes crues causées par de violentes pluies dues au phénomène climatique El Niño.



Les rivières Mocoa, Mulato et Sangoyaco, situées en surplomb de la ville de 40.000 habitants, ont débordé et provoqué une "grande coulée" de boue, selon un communiqué de l'armée de terre, laquelle rapporte que des maisons, des véhicules, des arbres et au moins deux ponts ont été emportés.

Depuis la catastrophe, le bilan ne cesse de s'alourdir et s'élève désormais à "206 morts, 202 blessés, 220 disparus, 300 familles affectées, 17 quartiers avec des dégâts graves et 25 bâtiments d'habitation détruits", tel que l'a précisé César Urueña, directeur du service de secours de la Croix-Rouge colombienne.



"C'est une tragédie sans précédent, (il y a) des centaines de familles que nous n'avons pas encore retrouvées, des quartiers entiers disparus", a déclaré la gouverneure du Putumayo, Sorrel Aroca, à W Radio.