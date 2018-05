et La rédaction numérique de RTL

publié le 04/05/2018 à 07:02

Avec 43% de bonnes opinions, Emmanuel Macron a perdu 20 points de popularité en un an. Il fait mieux toutefois que François Hollande (-27 points) et Nicolas Sarkozy (-25 points) à la même époque.



RTL vous révèle ce matin les résultats du baromètre BVA pour RTL-La Tribune sur le bilan de la première année au pouvoir d'Emmanuel Macron. L'image de la France à l'étranger et les indicateurs économiques sont les domaines dans lesquels les Français considèrent que l'action du président a été positive. Mais ils ont une perception négative pour tout ce qui touche à leur vie quotidienne.

En effet, l'image de président des riches est bien ancrée dans l'opinion. Elle est apparue très vite et se renforce dans l'esprit des Français à chaque décision prise. En un an, le décrochage d'Emmanuel Macron s'est considérablement accentué chez les catégories populaires.

Une image de président des riches ancrée

Entre les revenus inférieurs et supérieurs, la différence de bonnes opinions était de 3 points en mai 2017. L'écart est aujourd'hui de 27 points. Emmanuel Macron est perçu comme un président qui comprend mieux les villes que les quartiers populaires et les zones rurales.



Deux points positifs pour l'Élysée cependant. Déjà, Emmanuel Macron a réussi à imposer l'idée de la réforme, que les Français l'approuvent ou non. Ensuite, l'opposition, quelle soit de droite ou de gauche, ne progresse pas dans l'opinion.

4 Français sur 10 sont prêts à attendre pour juger

Ce baromètre révèle également que 40% des Français attendent encore de voir quels seront les résultats avant de se prononcer : c'est un point positif pour Emmanuel Macron qui est parvenu à suspendre l'impatience des Français.



"Le fait que quatre Français sur dix disent qu'ils sont prêts à attendre les résultats est une victoire", assure Édouard Lecerf, directeur adjoint du groupe BVA. "Il a réussi un peu à suspendre l'avis des Français parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a de la réforme. Comme si, pour un certain nombre de Français, il y avait du pragmatisme", souligne-t-il.



"Un attentisme qui est un peu fragile car il y a tout de même des éléments qui peuvent nourrir le sentiment que les choses ne vont pas dans le bon sens", ajoute Édouard Lecerf, qui juge néanmoins que "le fait de s'être donné du temps est une vraie victoire pour Emmanuel Macron".