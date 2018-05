publié le 03/05/2018 à 13:54

Marseille joue ce soir à Salzbourg (Autriche) une place en finale de l'Europa League. Cela fait 14 ans qu'elle attend et l'Olympique de Marseille a, statistiquement, 83% de chance de l'emporter. Ils sont déjà plusieurs centaines en bleu et blanc dans la vieille ville de Salzbourg. Heureusement que les marseillais sont là pour faire sentir qu'il y a une demi-finale de coupe d'Europe qui se joue ici ce soir car c'est très calme dans le centre-ville. "On se promène, on visite, c'est super beau", explique un supporter. "On va rien lâcher comme d'habitude, on va encourager l'Olympique de Marseille pendant 90 minutes voire plus", affirme un autre.



1.500 marseillais donneront de la voix ce soir à Salzbourg. Du côté de la cité phocéenne, les fans de foot pourront aussi profiter de l'ambiance : un écran géant sera installé dans le vélodrome pour que les supporters puissent vibrer ensemble. Marseille est en ébullition depuis ce matin et les heures avant le match sont comptées. Au marché du Prado, des chants de supporters se font entendre. "On va se maquiller, ma femme va faire des petits gâteaux et on va crier 'Allez l'OM !'", confie un supporter.

À écouter également dans ce journal

Justice - Les premières comparutions immédiates auront lieux cette après midi pour les casseurs. Une quarantaine de personnes sont toujours en garde à vue, dont des femmes, qui n'ont pas le profil des Black blocs mais plutôt des agitateurs croisés dans les facs.

Politique - Emmanuel Macron est arrivé ce matin en Nouvelle-Calédonie, où il restera deux jours. A son arrivée, et à six mois du référendum sur l'indépendance, les anti-indépendantiste lui ont réservé un bain de foule comme les aime le chef de l'État. Le Président de la République va tenter de les rassurer, mais sans jamais se prononcer.



Economie - Le PACTE veut redynamiser les entreprises, en particulier les plus petites. Bruno Le Maire vient d'en présenter les grandes lignes : pour monter sa boîte, une seule semaine suffira. Finie la hausse des contributions d'aide au logement, finie aussi l'aide à la construction.



Périphérique - Les sociétés d'autoroute s'intéressent de près à 600 kilomètres de voies autour des grandes villes et proposent de beaux projets d'agrandissement et de modernisation. Mais en échange, l'Etat devrait soit rallonger la durée de leur concession soit accepter le principe des péages.