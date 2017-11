publié le 03/11/2017 à 08:30

"Patrice Évra est un joueur expérimenté, il ne peut pas se permettre de répondre, quand bien même ce qui s'est passé est inacceptable", a expliqué le technicien phocéen, Rudi Garcia, après la défaite de l'OM à Guimaraes (1-0) jeudi 2 novembre.





Avant cette rencontre d'Europa League à Guimaraes, le défenseur marseillais, qui n'est pas à son meilleur niveau, a reçu un carton rouge, juste avant le coup d'envoi pour avoir asséné un violent coup de pied à un spectateur venu l'invectiver sur le bord de terrain, lors de l'échauffement. Des photos et vidéos de ce coup ont enflammé les réseaux sociaux.

"Patrice est un joueur plus qu'expérimenté et on ne peut pas répondre, évidemment, aux insultes aussi basses soient-elles et aussi incroyables soient-elles parce qu'elles viennent d'un de nos supporters", a-t-il indiqué, dans une autre déclaration au micro de BeIN Sports. "Pat' a de l'expérience, et il ne doit surtout pas réagir. C'est une évidence".