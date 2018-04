publié le 12/04/2018 à 07:38

Encore une incroyable soirée en Ligue des champions. Le quart de finale retour entre le Real Madrid et la Juventus Turin avait lieu mercredi 11 avril dans la soirée. Rien ne s'est passé comme prévu. Madrid qui l'avait emporté 3-0 à l'aller, a été baladé sur une bonne partie de la rencontre, mené à son tour 3-0. Jusqu'à la 93e minute, grâce à une faute qui a permis à Ronaldo de marquer le penalty de la libération. Battu 3-1, le Real est qualifié après une grosse frayeur.



Exclu dans les derniers instants du match entre la Juventus Turin et le Real Madrid (3-1 pour le Real), Gianluigi Buffon s'en est durement pris à l'arbitre après le match, l'accusant d'avoir "un sac poubelle à la place du cœur".

Qualification aussi du Bayern après un match nul face au FC Séville. Les Allemands l'avaient emporté 2-1 à l'aller.

En Ligue Europe, quart de finale retour ce soir. L'OM devra reprendre la main face à Leipzig après avoir perdu 1-0 à l'aller.

Société - Près de trois semaines après la prise d'otages, les portes du Super U de Trèbes rouvrent ce matin

Politique - Emmanuel Macron est l'invité du 13 heures de TF1 aujourd'hui. L'occasion pour le chef de l'État de s'adresser à cette France plutôt âgée et loin des grandes villes qui se sent un peu oubliée depuis un an.



Politique - La Mairie de Paris assigne Airbnb en justice. La Ville veut contraindre le géant américain à respecter les nouvelles règles en vigueur depuis décembre dans la capitale.