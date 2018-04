publié le 12/04/2018 à 04:29

L’anecdote a été relaté par le célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand et relayé par L'Obs. L'hiver dernier, Claude Chirac, la fille de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, a fait don d'anciens vêtements présidentiels (pulls et costumes) à une association engagée dans l'accueil des réfugiés.



C'est l'appel à l'aide de sœur Marie-Jo, "une religieuse incroyable qui s'occupe des réfugiés" dans Paris, qui a poussé le photographe, engagé dans l'écologie, à envoyer un mail à ses contacts, comme le rapporte L'Obs. Les bénévoles n'ont pas assez de vêtements chauds à donner aux réfugiés. "J'écris à la Fondation Chirac, je siège au conseil d'administration" a raconté Yann Arthus-Bertrand, "et je reçois une réponse de Claude Chirac qui me dit : 'Je m'en occupe, ne t'inquiète pas !'"

Chose promise, chose due. Quelques jours après son appel, sœur Marie-Jo et ses bénévoles ont vu arriver les anciens vêtements de Jacques Chirac dans un véhicule officiel avec cocarde tricolore. "Symboliquement, je trouve ça magnifique de savoir que les vêtements d'un président sont portés par des réfugiés" a finalement confié Yann Arthus-Bertrand.