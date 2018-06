publié le 12/06/2018 à 18:56

Vent de frayeur au camp d'entrainement de l'équipe de France à Istra en Russie. Kylian Mbappé a dû abandonner la séance, touché à la cheville gauche.



Le joueur du PSG est resté au sol, une à deux minutes, suite à un choc avec le défenseur de l'OM Adil Rami. Sous la surveillance du staff médical de l'équipe de France, Mbappé s'est relevé et a essayé de revenir sur le terrain, avant de renoncer. Dépité, l'attaquant des Bleus a jeté sa chasuble par terre en rentrant aux vestiaires, malgré le soutien des dizaines de supporteurs français présents pour cet entraînement ouvert.

Kylian Mbappé était l'un des titulaires indiscutables de l'attaque des Bleus lors deniers matchs de préparation. Dans quatre jours la France jouera son premier match du mondial face à l'Australie le samedi 16 juin à Kazan.

[¿ VIDEO] ¿¿ #beINBleus

¿ Touché à l'entraînement, Kylian Mbappé quitte le terrain, grimaçant...https://t.co/NivfmJLtH9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 12 juin 2018

