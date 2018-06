publié le 12/06/2018 à 16:36

Près de 66.000 dollars annuels pour recoller des morceaux de papier. C’est ce qu’a gagné Solomon Lartey durant les 5 premiers mois de l’administration Trump. Dans un article du site américain Politico, on apprend que le président américain a la fâcheuse habitude de déchirer les documents une fois qu’il n’en a plus besoin. Une manie qui rend fous les archivistes de la Maison Blanche.



"C'est la chose la plus folle que j'ai jamais vue. Il déchirait les papiers en tous petits bouts", parfois même "comme des confettis", a raconté Solomon Lartey, un ancien employé de la Maison Blanche.

Or aux États-Unis, tous les documents qui passent entre les mains du Président (lettres, mémos, courriels, etc.) doivent être conservés et envoyés aux Archives nationales. C’est une obligation légale à laquelle la Maison Blanche n’entend pas déroger. Pour remédier au problème, une équipe a été spécialement missionnée pour restaurer les documents déchirés.

Une équipe armée d'un "scotch tape transparent"

Selon Solomon Lartey, licencié en mars, les membres de cette équipe devaient récupérer les bouts de documents dans le Bureau ovale ainsi qu'à la résidence privée du président, à l'étage, pour les livrer aux archivistes "comme un puzzle". Journaux, invitations, lettres d’élus… Armé de "scotch tape transparent", tout le bureau chargé des registres devait alors reconstituer les pièces.



Un "dispositif fastidieux" qui n’existait pas sous les précédentes administrations et qui n’a pas manqué d’étonner les archivistes de Washington. Pour Reginald Young, un autre ancien employé du département des archives à la Maison Blanche, congédié en avril, c'est la première fois en vingt ans de service qu’il est témoin d’une telle pratique.



"J'ai regardé mon directeur et lui ai dit "vous êtes sérieux ?" On gagne plus de 60.000 dollars par an, on devrait faire des choses beaucoup plus importantes que ça", a-t-il raconté à Politico. "J'avais l'impression de faire le travail le plus ingrat qu'on aurait pu me demander, à moins de devoir vider les poubelles".