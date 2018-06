Paris : ce que l'on sait de la prise d'otages dans le 10e arrondissement

publié le 12/06/2018 à 17:59

Un individu a pris deux personnes en otage dans le 10e arrondissement de Paris, mardi 12 juin aux alentours de 16 heures, selon nos informations. Les faits se déroulent précisément au niveau du 45, rue des Petites écuries. D'après Le Parisien, une femme enceinte se trouverait parmi les personnes retenues.



L'homme serait en possession d'une arme de poing et aurait demandé à être mis en contact avec l'ambassade d'Iran à Paris et le gouvernement français. Vers 17h30, une source policière a précisé que "des négociations (étaient) en cours" avec le preneur d'otages. "La situation est très confuse", a rajouté cette source.

Les sapeurs-pompiers ont pris en charge une victime, blessée au visage avec une clef à molette.



La Brigade de recherche et d'intervention (BRI), unité d'enquête et d'intervention de la police judiciaire, s'est déployée sur les lieux. La prise d'otages a été confirmée par la préfecture de police de Paris. Un important dispositif de sécurité a mis en place afin de sécuriser les rues alentour.





