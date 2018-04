publié le 30/04/2018 à 08:23

"Même si j'ai plein de raisons de ne pas y croire, j'y crois encore." Atteint par un cancer de l'estomac et de l’œsophage, l'homme d'affaires Bernard Tapie se confie sur sa maladie dans les colonnes de Nice-Matin lundi 30 avril.



Empêtré dans une longue bataille judiciaire depuis la revente d'Adidas en 1993, Bernard Tapie accuse le ministre de l'Économie Bruno Lemaire d'acharnement. "Il ne me lâche pas ! Il ne me lâche pas un jour !", déplore-t-il dans le quotidien. "Le ministre des Finances est très au courant de la situation dans laquelle je suis et est parfaitement lucide quant aux conséquences que cela a sur ma maladie."



"On me laisse crever en accélérant des processus illégaux contre moi", s'insurge Bernard Tapie. "Je ne peux pas croire que le président de la République puisse laisser faire une chose pareille."

Une longue bataille judiciaire

Bernard Tapie, devenu ministre, avait revendu Adidas en 1993 pour éviter tout conflit d'intérêt. Le Crédit lyonnais, mandaté pour effectuer la vente, avait empoché un an plus tard une plus-valu de 390 millions d'euros d'un an plus tard, que l'homme d'affaires conteste.

Après plusieurs années de batailles judiciaires, la mise en place d'un tribunal arbitral condamne le CDR, qui gérait les actifs du Crédit lyonnais, à lui verser 404 millions d'euros en 2008. Il est finalement condamné à les rembourser par la cour de Cassation en 2017. Une enquête est toujours en cours pour escroquerie en bande organisée, Bernard Tapie étant soupçonne d'être intervenu auprès du juge arbitral.