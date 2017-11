publié le 10/11/2017 à 12:43

Depuis son arrivée sur le banc de l'équipe de France en 2012, Didier Deschamps a essuyé les critiques, et notamment après l'Euro. Raillé pour son pragmatisme et son manque d'audace, essentiellement concernant l'intégration des jeunes pousses françaises, le sélectionneur s'est pourtant trouvé un allié de poids en la personne de Bixente Lizarazu.



"Je suis très étonné par toutes les attaques qu'il a pu subir ces derniers temps. Parce que si on est factuel, son bilan sportif est inattaquable. Il a été critiqué sur sa frilosité, son conservatisme. Et notamment par rapport aux jeunes talents que l'on a à disposition. Mais les gens ont tendance à oublier que les jeunes talents - qu'ils soient en Espagne, en Allemagne ou ailleurs -, on essaye de les gérer avec intelligence, avec parcimonie."

Et l'ancien champion du monde de s'appuyer sur l'exemple d'un autre ancien Bleus, et pas des moindres : "Thierry Henry, en son temps, quand il a démarré en équipe de France, il a été géré de la même façon qu'un Mbappé, un Dembélé. Il faut faire attention avec les jeunes. On ne peut pas les installer du jour au lendemain, ça prend du temps. Ils ne sont pas totalement formés à tous points de vue, et psychologiquement, et dans leurs compétences de footballeurs."



"Donc les reproches qui sont faits (à Didier Deschamps) sont surprenants. On peut toujours débattre sur le jeu, sur le fait que l'animation pourrait mieux fonctionner, bien entendu. Mais on a aussi oublié une chose fondamentale : en 2010, cette équipe de France était détestée et aujourd'hui, elle est appréciée par le grand public et l'état d'esprit est irréprochable. Par ailleurs, en tournoi, ses équipes ont toujours été bonnes et surtout, sont monté en puissance. Donc ces critiques, de mon point de vue, sont excessives et injustes", a encore estimé l'ancien défenseur.