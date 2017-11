France - Pays de Galles : Raphaël Varane sera en tribunes

publié le 10/11/2017 à 10:15

Le pragmatisme de Didier Deschamps a encore frappé. Ce vendredi 10 novembre à 21h, alors que les Bleus reçoivent le Pays de Galles au Stade de France pour un match amical, Raphaël Varane sera ménagé par son sélectionneur en raison d'un retour de blessure du jeune défenseur central.



"Les 24 joueurs sont disponibles. Raphaël a fait un entraînement normal, mais la sagesse m'amène à ce qu'il ne soit pas concerné par le match de demain" (vendredi, ndlr), a déclaré "DD" en conférence de presse, jeudi. Et d'ajouter : "Je préfère lui laisser les séances de samedi, dimanche et lundi en prévision du match de mardi" contre l'Allemagne à Cologne.

Blessé à un adducteur le 29 octobre et non retenu dans le groupe du Real Madrid pour les deux matches suivants, Raphaël Varane n'a repris l'entraînement collectif que mercredi avec les Bleus. Dès lors, Didier Deschamps devra composer avec deux des trois autres défenseurs centraux que compte le groupe tricolore : Laurent Koscielny - le titulaire bis - et Samuel Umtiti. Presnel Kimpembe, lui, devrait débuter sur le banc.



Plus haut sur le terrain, l'ailier Kingsley Coman a été ménagé à l'entraînement de mardi et mercredi en raison d'une douleur à un pied, mais postule donc à une participation au match contre les Gallois : le sélectionneur ne s'est pas exprimé jeudi sur le joueur du Bayern Munich, mais a affirmé que "les 24 joueurs sont disponibles".