publié le 10/08/2017 à 12:02

Rudi Garcia compte bien en faire le successeur de Patrice Évra. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille va sans doute pouvoir compter sur Jordan Amavi cette saison. Le latéral gauche français d'Aston Villa doit s'engager dans les heures qui viennent avec le club phocéen, selon les informations de L'Équipe.



L'OM et Aston Villa auraient trouvé un accord pour un prêt payant d'une saison, avec une option d'achat automatique dont la somme pourrait avoisiner les 10 millions d'euros. Jordan Amavi aurait quant à lui donné son feu vert pour parapher, à l'été 2018, un bail de quatre ans.

Le joueur de 23 ans, qui avait été une des révélations de l'OGC Nice au cours de l'exercice 2014-2015, a vécu un passage compliqué outre-Manche. Son intégration en 2015 a été perturbée par rupture du ligament croisé antérieur, l'ayant longtemps tenu éloigné des terrains et n'a pu aider son équipe à se maintenir en Premier League. La saison passée, en deuxième division, il a néanmoins pu disputer 37 matches. International espoirs, il devait rejoindre Séville cet été, mais le transfert n'a pas abouti à cause de la visite médicale jugée non concluante.



À Marseille, Rudi Garcia compte bien faire de Jordan Amavi un titulaire en puissance, comme il l'expliquait dans les colonnes de L'Équipe. "Le but, s'il vient, c'est de préparer la succession de Pat [Évra] la saison prochaine. Cette saison, avec la Coupe d'Europe, cela permettra aussi à Pat de ne pas jouer les 55 matches. On sait aussi que Jordan peut évoluer à droite de la défense".