Quelle sera la liste tricolore ? Alors que Didier Deschamps doit annoncer sa liste des 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde le 15 mai prochain, l'étau se resserre à l'approche de la fin des différents championnats.





Si l'ossature tricolore s'est construite au fur et à mesure des rendez-vous, Hugo Lloris, Raphaël Varane, N'Golo Kanté ou Antoine Griezmann faisant partie des cadres indéboulonnables, des surprises pourraient être d'actualité dans ces prochaines semaines.

Et certains joueurs entendent bien se faire une place dans le vol pour la Russie. C'est le cas notamment de Florian Thauvin et Dimitri Payet, flamboyants avec l'OM, ou encore d'Alexandre Lacazette, auteur d'un doublé avec Arsenal. État des lieux des forces françaises en Ligue 1 mais aussi dans les quatre principaux championnats étrangers.

Ligue 1 (France)

Nabil Fekir, titularisé pour la première fois depuis le 25 février, date de sa blessure au genou droit contre Saint-Étienne, a souffert par manque de rythme avant de participer au festival offensif de Lyon, à Dijon, en marquant le 3e but de la large victoire de l'OL (5-2). Il a porté le score à 3-1 à la suite d'une action individuelle, après un service de Tanguy Ndombélé inscrivant ainsi son 17e but de la saison en championnat.



Concurrents directs du capitaine lyonnais pour une place dans les 23 de Didier Deschamps, Florian Thauvin et Dimitri Payet ont été rayonnants avec Marseille contre Lille (5-1), tandis que Thomas Lemar a été méconnaissable avec Monaco contre Guingamp (défaite 3-1), samedi.





Côté parisien, les internationaux ont connu des fortunes diverses lors de la victoire à Bordeaux (0-1). Alphonse Areola, précieux sur sa ligne, a été déterminant lors de cette rencontre. De même que Presnel Kimpembe ou encore Adrien Rabiot. En revanche, Kylian Mbappé, pourtant sur une bonne dynamique, a beaucoup moins pesé que d'habitude.

Premier league (Angleterre)

Alexandre Lacazette est en pleine forme, au moins d'un point de vue comptable. Titulaire aux dépens de Pierre-Emerick Aubameyang, il a profité pour faire tourner son compteur contre West Ham (4-1) avec deux buts en fin de match.



Autre bonne nouvelle, celle du retour de Benjamin Mendy. Le latéral gauche de Manchester City et de l'équipe de France, qui n'avait pas rejoué depuis sa grave blessure et son opération du genou droit fin septembre, a fait son retour contre Swansea (5-0). "Je pense qu'il sera OK pour la Coupe du monde. Ça s'améliore", a assuré son entraîneur Pep Guardiola.





Très bon match à signaler également de Paul Pogba en demi-finale de Coupe d'Angleterre contre Tottenham (2-1). Après un début de match un peu poussif, il a été à l'origine de l'égalisation en récupérant un ballon, avant de réussir un centre brossé parfait pour Sanchez.

Série A (Italie)

Match obscur pour Blaise Matuidi, battu par Naples avec la Juventus Turin. Dans un match longtemps fermé et lors duquel les Turinois ont proposé bien peu de jeu, l'ancien Parisien s'est contenté de tâches défensives et d'un pressing léger. Il n'a pas brillé, mais il est loin d'être le seul dans son équipe.

Liga (Espagne)

De l'autre côté des Pyrénées, Samuel Umtiti a signé un match très solide avec le FC Barcelone, qui n'a certes pas été mis en danger dans une finale de Coupe du Roi à sens unique face à Séville (5-0). Le défenseur a été vigilant et propre dans ses relances. Et il aurait même pu marquer en se jetant peu avant l'heure de jeu. Quant à Ousmane Dembélé, il n'était pas titulaire et n'est entré que pour les dix dernières minutes, sans se mettre en valeur alors que le score était acquis.





Quatre jours avant la demi-finale d'Europa League contre Arsenal, l'Atlético de Madrid a fait match nul contre le Real Betis (0-0). Antoine Griezmann, remplaçant au début de la rencontre, a joué une trentaine de minutes sans pouvoir faire la différence. Lucas Hernandez était pour sa part titulaire au poste de latéral gauche et il a livré un match solide, ponctué d'interventions pleines d'autorité.

Bundesliga (Allemagne)

Outre-Rhin, Corentin Tolisso était une nouvelle fois absent de la pelouse. Plus d'un mois après un choc contre Hambourg, l'ancien Lyonnais continue de traîner une gêne à la jambe droite. "Je veux que sa blessure soit complètement guérie", a expliqué l'entraîneur du Bayern en conférence de presse.



En revanche, Benjamin Pavard était bien titulaire lors de la victoire de Stuttgart face au Werder Brême (2-0).