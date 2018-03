publié le 15/03/2018 à 08:35

Didier Deschamps nous réserve-t-il encore des surprises à quelques mois de la Coupe du monde ? Le sélectionneur des Bleus livre jeudi 15 mars sa liste pour les matches amicaux France-Colombie (vendredi 23 mars) et Russie-France (mardi 27 mars). Il apparaît qu'en 2014 et 2016, "DD" a emmené au Mondial, puis à l'Euro, 19 des 23 éléments présents trois mois plus tôt environ.



Il y a deux ans, pour le championnat d'Europe en France, les quatre éléments absents en mars mais présents en juin ont bénéficié de blessures (Samuel Umtiti, Adil Rami et Morgan Schneiderlin ont remplacé au dernier moment Raphaël Varane, Jérémy Mathieu et Lassana Diarra) ou d'un coup du sort (Eliaquim Mangala appelé en raison de la suspension de Mamadou Sakho, finalement blanchi).

Guilavogui et Payet ont disparu en 2014

En mars 2014, Joshua Guilavogui était du groupe retenu pour un match amical contre les Pays-Bas. Avec Dimitri Payet, il a été le grand perdant de ce dernier rassemblement avant l'annonce de la liste définitive des 23 pour le Brésil. Rémy Cabella et Morgan Schneiderlin l’ont intégrée in fine en raison de blessures, là encore, de Franck Ribéry et Clément Grenier.

Depuis sa prise de fonctions en juillet 2012, Deschamps n'est pas un adepte des surprises de dernière minute, n'a pas son "Chimbonda", ce joueur quasiment inconnu appelé par Raymond Domenech en 2006. Les essais, il ne les pratique pas au dernier moment.

Deschamps a trouvé le noyau dur des Bleus

Cela veut-il donc dire qu'il n'y a aucune surprise à attendre de la liste de ce jeudi 15 mars, la dernière avant la définitive attendue pour mi-mai ? Qu'il n'y aura pas non plus d'appelé de dernière minute qui ne sera pas présent contre la Colombie et la Russie ? Dans les deux cas, pas forcément. Explications.



Sauf blessure, les trois gardiens des Bleus au Mondial seront Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola ; les quatre défenseurs centraux Raphaël Varane, Laurent Koscielny, Samuel Umtiti et Presnel Kimpembe. La place semble aussi acquise pour Djibril Sidibé à droite de la défense, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Adrien Rabiot et Corentin Tolisso au milieu, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Thomas Lemar devant.

6 places sont à prendre a priori

Cela fait 17 noms. Donc six places à prendre. Trois concernent les latéraux. À droite, Benjamin Pavard, présent en novembre dernier, part favori, mais Mathieu Debuchy revient en forme et le sélectionneur pense aussi à Bouna Sarr. À gauche, Layvin Krzawa et Lucas Digne n'ont pas profité de la longue absence de Benjamin Mendy, toujours espéré en Russie. Jordan Amavi peut-il par exemple débouler ?



Par ailleurs, Deschamps choisira-t-il un milieu et deux attaquants de plus, ou trois éléments offensifs ? Si la première hypothèse est retenue, le fidèle Moussa Sissoko part en pole. Devant, il n'y a que le choix de l'embarras. Nabil Fekir (genou), Alexandre Lacazette (genou), Kingsley Coman (cheville) sont actuellement blessés. "DD" compte-t-il toujours sur Ousmane Dembélé, Dimitri Payet et Florian Thauvin ?

Ben Yedder va-t-il se frayer un chemin dans la dernière droite ?

À la veille de l'annonce de cette liste de mars, un autre nom revient sur toutes les lèvres : celui de Wissam Ben Yedder. Auteur d'un doublé retentissant qui a éliminé Manchester United de la Ligue des champions, l'attaquant du Séville FC, 27 ans, n'a jamais été convoqué en Bleu.



Finalement, un seul joueur a profité de cette dernière liste avant LA liste pour se frayer un chemin dans la dernière ligne droite avec Deschamps. Il s'agit de N'Golo Kanté, appelé pour la première fois en mars 2016, quelque mois avant un improbable titre de champion d'Angleterre avec Leicester.