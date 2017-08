Valère Germain : "Le plus important, c'est de prendre les points"

publié le 07/08/2017 à 14:55

3 - 0, dans le match qui l'opposait à Dijon, ce dimanche 6 août dans la soirée. C'est le bon score de l'Olympique de Marseille qui commence la saison sur une victoire. Mais la libération s'est faite attendre, et n'est intervenue qu'à la 51e minute.



Très difficile, la première mi-temps a été marquée par une certaine fébrilité défensive, à l'image de Patrice Evra, et une absence totale de mouvement offensif. L'entraîneur, Rudi Garcia, a dû recadrer ses troupes à la mi-temps.

"Le coach n'a presque pas eu besoin de parler. Entre nous, on savait qu'on n'avait pas fait une très bonne mi-temps. (...) À la deuxième mi-temps on a changé de visage pour marquer trois buts et remporter le match", raconte le milieu de terrain Morgan Sanson.



L'attaquant Valère Germain estime lui que "le plus important c'est de prendre les trois points sur ce début de championnat. On essaiera de mettre la manière lors des prochains matchs." En tout cas les Marseillais devront faire face à leur premier test d'importance à la fin du mois en affrontant. Ils ont rendez-vous avec les champions en titre de l'AS Monaco.

À écouter également dans ce journal

LOSC : Marcelo Bielsa a gagné contre le FC Nantes de Claudio Ranieri sur un score de 3-0 au terme. Un match décrit comme "prometteur" par les supporters qui évoquent également "un effet Bielsa" voire même "un nouveau LOSC".







L'OGC Nice : le club a annoncé avoir trouvé un "accord de principe" pour le recrutement de l'international néerlandais Wesley Sneijder. À 33 ans, le milieu offensif a quitté le club turc de Galatasaray.



Euro féminin de football : La finale a été remportée par les Pays-Bas et a attiré 1,2 million de téléspectateurs. 12,2% de part d'audience selon les chiffres de Médiamétrie.

Mondiaux d'athlétisme : Christophe Lemaitre entre en piste à Londres. Il courra lundi 7 août dans la soirée, en finale du 110 m haies.