publié le 18/07/2017

L'Euro 2017 de football féminin a débuté aux Pays-Bas. Pour l'équipe de France, souvent favorite mais jamais sacrée en compétition internationale, c'est l'occasion de briller avant le grand rendez-vous du Mondial-2019, qui sera organisé en France. "Il faut enfin un titre", espère Wendie Renard, la capitaine des Bleues qui affrontent mardi soir l'Islande (20h45 sur France 2).



"On a des objectifs, on a envie d'être à la hauteur des attentes, puis bien sûr de se projeter derrière sur cette énorme compétition qu'on va préparer", a déclaré le sélectionneur Olivier Echouafni, lors de la préparation. Que peuvent espérer justement les Bleues lors de cet Euro ?

Que des bonnes choses si l'on se fie à sa 3e place au classement Fifa, à sa victoire en mars dernier lors du tournoi amical She Believes Cup aux États-Unis, aux dépens notamment de l'Allemagne (N.2 mondiale) ou de l'Angleterre (N.5), ou encore la finale de Ligue des champions 100% française Lyon - Paris SG qu'ont disputé 13 des 23 joueuses convoquées.

3

C'est la place de l'équipe de France au classement FIFA. Cette position fait d'elle l'une des favorites de cette compétition. Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a fixé comme objectif à l'équipe de France féminine une place "dans le dernier carré" de l'Euro-2017, mardi lors d'un point-presse au camp de base des Bleues. Un objectif qui semble raisonnable. La France a hérité d'un tirage favorable pour son groupe de poule, avec la Suisse (16e), l'Islande (18e) et l'Autriche (24e).

14

En D1, l'équivalent de la Ligue 1 chez les femmes, deux clubs dominent largement : l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain. Au total, pas moins de neuf joueuses évoluent dans le club de Jean-Michel Aulas et quatre dans celui dirigé par les Qataris.



Tout au long de l'année, encore plus cette année puisque l'OL a battu le PSG en finale de Ligue des Champions, ces quatorze joueuses sont rivales. Mais elles l'assurent : la rivalité entre les deux places fortes du football français féminin n'a plus sa place quand arrive une échéance importante avec les Bleues. "Elles savent faire la part des choses sur ce qui les concerne par rapport à leur club et par rapport à la sélection. Aujourd'hui, cela se passe de cette façon-là", explique le sélectionneur Olivier Echouafni.

26,1

C'est la moyenne d'âge des Bleues présentes au Pays-Bas. Le groupe est plus âgé que celui qui avait disputé la dernière coupe du Monde en 2015, où la France avait été sortie aux penaltys en quarts de finale. L'effectif tricolore est composé de joueuses expérimentées : en moyenne, elles totalisent plus de 68 sélections, rapporte L'Équipe.