publié le 01/06/2017 à 18:30

Avant la grande messe du football européen que sera la finale de la Ligue des champions masculine entre le Real Madrid et la Juventus Turin, samedi 3 mai, le Principality Stadium de Cardiff accueille la finale de la C1 féminine jeudi 1er mai. Sur le terrain, elles devraient être 12 Bleues à se disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes.





Sarah Bouhaddi, Griedge Mbock, Wendie Renard, Amel Majri, Camille Abily, Éugénie Le Sommer (à Lyon), Éve Périsset, Laura Georges, Sabrina Delannoy, Grace Geyoro, Marie-Laure Délie (à Paris) sont pressenties pour être titulaires. Elles ont toutes été convoquées, par Olivier Échouafni, pour participer au prochain rendez-vous international féminin et ont porté, cette saison, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, au sommet du football européen.

Le club de Jean-Michel Aulas possède plus de Françaises (17 sur 26), dans son effectif, que le PSG (14 sur 24). Et elles sont favorites de cette rencontre. L'Olympique Lyonnais a décroché le titre de champion de France de D1 féminine 2016-2017 avec 14 points d'avance sur les Parisiennes. Il est le tenant du titre en C1 et a également remporté le titre en 2011 et en 2012.

Le PSG a déjà battu l'OL

L'OL compte dans ses rangs "quelques-unes des meilleurs joueuses du monde" et est une formation "très complète", selon Veronica Boquete, milieu de terrain offensive du PSG. Et l'Espagnole d’ajouter : "Sur une saison comme le championnat, c'est pratiquement impossible de les battre. Mais nous savons que sur un match c'est possible, parce que nous l'avons déjà fait". Car Paris a effectivement fait tomber Lyon, en décembre dernier, pour s'emparer de la première place du championnat au terme de la phase aller de championnat.



En finale de Coupe de France, les joueuses de Patrice Lair ont poussé les Lyonnaises dans leur retranchement (le 19 mai dernier). Il a fallu en effet attendre les tirs au but pour permettre à l'OL de conserver son trophée (1-1, 7 t.a.b. à 6).



Les Parisiennes pourraient débuter la rencontre avec cinq défenseures. Marie-Laure Délie et la Brésilienne Crisitane devraient débuter en pointe. Côté Lyon la star Alex Morgan (USA) pourrait ne pas débuter. Elle se remet à peine d'une blessure au biceps des ischio-jambiers et a suivi un programme de soins pour être apte ce jeudi 1er avril. Selon son coach elle est "parfaitement rétablie et opérationnelle" mais le doute persiste.

Les compositions probables

Paris Saint-Germain (5-3-2) : Kiedrzynek - Perisset, Georges, Delannoy, Pardes, Lawrence - Cruz (cap.), Formiga, Geyoro - Cristiane - Delie.

Entr : Patrice Lair





Olympique Lyonnais (4-3-3) : Bouhaddi - Houara, Renard (cap.), Mbock, Majri - Abily, Kumagai, Maroszsan - Morgan (ou Thomis), Hegerberg, Le Sommer

Entr : Gérard Prêcheur