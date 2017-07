publié le 18/07/2017 à 12:01

Et si Juninho revenait à Lyon ? Son nom reste associé à la période d'hégémonie de l'Olympique lyonnais sur le football français, et nombreux sont les supporters qui rêveraient de voir l'ancien milieu de terrain porter à nouveau les couleurs de l'OL. Une volonté qui semble sur le point de devenir une réalité, à en croire Jean-Michel Aulas. "Ça avance très bien, on est confiant", a-t-il déclaré en marge de la présentation d'un compatriote de "Juni", le défenseur Marcelo.



Bien sûr, le légendaire tireur de coups-francs ne foulerait pas la pelouse du Parc OL - qu'il convient d'appeler désormais Groupama Stadium. Juninho pourrait endosser le costume de directeur sportif. "Il manque juste son 'oui'", aurait plaisanté le président du club lyonnais, raconte Le Parisien.

Le Brésilien, reconverti en consultant pour la télévision dans son pays d'origine, n'a jamais caché son envie de revenir dans son club de cœur. "Bien sûr que j'y pense, confiait-il déjà au micro de RTL en décembre 2015. Je vais revenir seulement si je me sens capable et si il y a un projet de ce niveau-là". Depuis, il a passé ses diplômes et le club a changé d'abord de stade puis de dimension. Le mercato estival en cours (déjà 6 recrues) en atteste.



Juninho est arrivé à l'OL au début de la saison 2001/2002 en provenance de Vasco da Gama. En huit années passées au club, il a remporté sept titres de champion de France, marqué 100 buts dont 44 coups-francs.