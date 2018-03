publié le 30/06/2016 à 14:12

Que font les joueurs de l'équipe de France lorsqu'ils ne disputent pas les rencontres de l'Euro 2016 ? Le Parisien a pu se rendre à Clairefontaine pour découvrir la vie des joueurs et leur environnement immédiat. Sans surprise, chacun au sein du groupe a son rôle, ses petites habitudes et ses préférences. Patrice Evra, par exemple, est très fan de méditation. Il s'est aménagé un espace dédié à cette pratique dans sa chambre.



En parallèle, le défenseur est aussi le DJ attitré de l'équipe. Rap, R'n'B, reggaeton... Il mélange tous les styles afin que tous ses coéquipiers soient satisfaits. Et qui dit musique, dit danse. Dans ce domaine, il n'y a qu'un maître chez les Bleus : Paul Pogba, "dit la Pioche", selon le quotidien. Le joueur de la Juventus est aussi un champion incontesté de ping-pong.

Jeu de cartes et lecture

Les Bleus sont également fans des occupations plutôt "traditionnelles". La sélection de l'Euro 2016 peut donc être vue, assez souvent, s'adonner à un jeu de cartes en particulier : le trouduc', connu aussi sous le nom de "président". Moussa Sissoko, Blaise Matuidi, Patrice Evra, Paul Pogba et Steve Mandanda sont apparemment les plus grands adeptes de ce jeu qui consiste à se débarrasser en premier de toutes ses cartes.

Et lorsque l'on ne les prend pas au milieu d'une partie, les Bleus sont en pleine lecture. Le Carré magique, de Patrick Lemoine, et Dream Team, de Jack McCallum leur ont été offerts en début de compétition par la société Talent Sport. Le premier revient sur l'histoire du quatuor formé par Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse et Bernard Genghini (plus tard remplacé par Luis Fernandez). Le second, pour sa part, détaille le parcours de l'équipe américaine de basket, vainqueur des Jeux Olympiques de 1992. Mais les Bleus ont aussi des lectures davantage personnelles. Ainsi, le très croyant Olivier Giroud a embarqué dans ses affaires une copie de l'ouvrage Un moment avec Jésus, de Sarah Young.

Du foot encore et toujours

Mais même quand ils ne sont pas sur le terrain, les hommes de Didier Deschamps trouvent le moyen de faire voler le ballon rond. De façon virtuelle, en tout cas. Tous sont de grands fans de jeux vidéo et en particulier de Football Manager et FIFA 16. Un Bleu se démarque cependant : Antoine Griezmann, qui a même pensé à rapporter à Clairefontaine sa propre console.