VIDÉO - En Grèce, le président du Paok descend sur le terrain armé pour menacer l'arbitre

publié le 12/03/2018 à 10:27

Le week-end sur les terrains de foot européen aura parfois été marqué par des moments loin de respecter les valeurs positives du sport. Samedi 10 mars, une centaine de supporters lillois ont envahi le terrain pour s'en prendre verbalement même physiquement aux joueurs de leur propre équipe. Dimanche, c'est en Grèce que la situation a dégénéré alors que le PAOK Salonique recevait l'AEK Athènes.



Après le refus d'un but en faveur de son club dans le temps additionnel, Ivan Savvidis le président gréco-russe du Paok a décidé de descendre sur le terrain pistolet à la ceinture (ou un taser selon les versions) pour menacer l'arbitre, Georgios Kominis. Selon le quotidien grec la Gazzetta, citant des sources proches de l'AEK, Ivan Savvidis lui aurait entre autres lancé : "Vous êtes fini !".

Retenu à la fois par la police et des hommes de main, celui que l'on dit proche de Vladimir Poutine a demandé à ses joueurs de rejoindre les vestiaires. Après plus de deux heures d'interruption, et alors qu'il ne restait que quelques minutes à jouer, le match n'a pas repris.

Bienvenu en Grèce où Savvidis père, le président du PAOK, entre sur la pelouse dans le temps additionnel pour protester contre un but refusé à la 90e. Tous les maux de ce pays résumé dans une vidéo. Match arrêté. pic.twitter.com/Q6HVBq8RHN — Football Grec France (@footgrec) 11 mars 2018

Bienvenue en Grèce, bis. Ivan Savvidis, président du PAOK, est descendu sur la pelouse avec ... une arme, comme en atteste cette photo de Gazzetta. pic.twitter.com/MjnE3oRqFC — Football Grec France (@footgrec) 11 mars 2018