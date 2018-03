publié le 13/03/2018 à 13:40

Sans le PSG, dont le rêve de conquête européenne s'est une nouvelle fois brisé avant même l'arrivée du printemps, la Ligue des champions continue, mardi 13 et mercredi 14 mars, avec les suites et la fin des 8es de finale retour. Quatre billets pour le top 8 restent à distribuer. Le puzzle est pour l'heure composé du Real Madrid, de la Juventus Turin, de Manchester City et de Liverpool. Que des noms ronflants.



Le choc de la semaine oppose le FC Barcelone à Chelsea, mercredi. Menés au score à l'aller, les Catalans ont marqué ce fameux but à l'extérieur qui les place en ballottage favorable par l'inévitable Lionel Messi (75e). L'Argentin n'avait jamais marqué auparavant face aux Blues dans sa carrière.

Entre le Bayern Munich et le Besiktas Istanbul, il ne devrait pas y avoir beaucoup de suspense, les Bavarois s'étant imposés 5-0 chez eux il y a trois semaines. Les Turcs comptent toutefois, au minimum, sortir de l'épreuve la tête haute avec l'appui de leur bouillant public.

Mardi, Manchester United et l'AS Rome doivent surmonter des résultats en demi-teinte à l'aller pour faire valoir leur statut de favoris, à domicile, respectivement contre le Séville FC et le Shakhtar Donetsk. Depuis le nul 0-0 en Andalousie, MU a retrouvé de la solidité, avec trois victoires de rang en championnat, dont deux contre des grosses cylindrées comme Chelsea et Liverpool.



Pour la Roma, la tâche est un peu plus ardue, puisqu'elle doit renverser la vapeur après un revers 2-1 en Ukraine. Elle reste sur deux succès intéressants en Serie A, face au Torino vendredi 9 mars (3-0), et surtout chez le leader napolitain le week-end précédent (4-2).

Résultats et programme des 8es de finale retour

Tous les matches à 20h45, sauf Besiktas-Bayern Munich à 18h.



Mardi 6 mars 2018 :



Liverpool (ENG) - FC Porto (POR) : 0-0 (5-0 pour Liverpool au match aller)

PSG (FRA) - Real Madrid (ESP) : 1-2 (1-3 au match aller)



Mercredi 7 mars :



Tottenham (ENG) - Juventus FC (ITA) : 1-2 (2-2 au match aller)

Manchester City (ENG) - FC Bâle (SUI) : 1-2 (4-0 au match aller)



Mardi 13 mars :



Manchester United (ENG) - Séville FC (ESP) 0-0 au match aller

AS Rome (ITA) - Shakhtar Donetsk (UKR) 1-2 au match aller



Mercredi 14 mars :



FC Barcelone (ESP) - Chelsea (ENG) 1-1 au match aller

Besiktas (TUR) - FC Bayern Munich (ALL) 0-5 au match aller



Tirage au sort des quarts de finale vendredi 16 mars (matches les 3-4, 10-11 avril).