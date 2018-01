EN DIRECT - Suivez Lyon-Angers en live commenté

publié le 14/01/2018 à 16:15

Non concerné par les quarts de finale de la Coupe de la Ligue en milieu de semaine (élimination au tour précédent à Montpellier), Lyon a débuté son année 2018 par un succès à l'arrachée à Nancy en Coupe de France (2-3). En championnat, l'OL reste sur une série de cinq succès et n'a plus connu la défaite depuis le 29 novembre, à domicile face à Lille (1-2).



Une sixième victoire de rang assurerait la seconde place aux Lyonnais, au soir de la 20e journée de Ligue 1 après le match nul entre Montpellier et Monaco, samedi soir.



De son côté, Angers vient de se faire éliminer coup sur coup des deux coupes, à domicile par Lorient et Montpellier. Bien que toujours relégable (19e), le SCO s'était donné un peu d'air en Ligue 1 lors de la 19e journée en dominant Dijon (2-1) après une courte défaite chez le voisin nantais (1-0).

Ligue 1-20e journée : programme et classement

Vendredi 12 janvier :

Strasbourg - Guingamp :



Samedi 13 janvier :

17h00 : Rennes - Marseille

20h00 : Caen - Lille

Dijon - Metz

Montpellier - Monaco

Nice - Amiens

Troyes - Bordeaux



Dimanche 14 janvier :

15h00 : Saint-Étienne - Toulouse

17h00 : Lyon - Angers

21h00 : Nantes - PSG