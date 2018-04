publié le 05/04/2018 à 20:30

Dernier représentant du football français en Coupe d'Europe, l'OM a hérité en quart de finale de la Ligue Europa du 2e du dernier championnat d'Allemagne, 4e cette saison, Leipzig. Méconnu, le club de l'Est du pays compte trois Français dans ses rangs, l'ancien attaquant du PSG Jean-Kévin Augustin et les défenseurs Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano.



Pour ce match aller, l'OM débarque décimé en défense après les blessures à Dijon de son gardien Steve Mandanda et de ses défenseurs centraux Adil Rami et Rolando. Ces trois forfaits s'ajoutent à celui du meilleur attaquant olympien cette saison, Florian Thauvin. L'OM veut pourtant croire en ses chances avant le match retour jeudi 12 avril au Vélodrome.

Dans les autres rencontres, l'Atlético de Madrid, grand favori de la compétition, reçoit le Sporting Portugal. Arsenal se frotte au CSKA Moscou, tombeur de Lyon au tour précédent. Enfin, la Lazio Rome accueille Salzbourg.

Europa League : le programme des quarts de finale

Jeudi 5 avril (21h05) :



RB Leipzig (GER) - Marseille (FRA)

Arsenal (ENG) - CSKA Moscou (RUS)

Atlético de Madrid (ESP) - Sporting Portugal (POR)

Lazio Rome (ITA) - Salzbourg (AUT)



Jeudi 12 avril (21h05) :

Marseille (FRA) - RB Leipzig (GER)

CSKA Moscou (RUS) - Arsenal (ENG)

Sporting Portugal (POR) - Atlético de Madrid (ESP)

Salzbourg (AUT) - Lazio Rome (ITA)



Tirage au sort des demi-finales : 13 avril

Demi-finales aller : 26 avril

Demi-finales retour : 3 mai

Finale à Lyon le 16 mai