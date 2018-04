publié le 03/04/2018 à 15:13

19. Malgré l'élimination du PSG dès les 8es de finale, face au double tenant du titre madrilène, et de Monaco en phase de poules, il y a encore 19 Français engagés en quarts de finale de la Ligue des champions. Tous ne joueront pas. Mais plusieurs sont des titulaires indiscutables dans leur club, à commencer par Karim Benzema au Real.



L'ancien avant-centre de l'équipe de France est associé en pointe au Sévillan Wissam Ben Yedder dans notre 11 virtuel, pour lequel il a fallu effectuer des choix. Sur les côtés de cette attaque figurent Franck Ribéry (Bayern Muncih) à gauche et Ousmane Dembélé (FC Barcelone) à droite.

Deux autres joueurs du Barça prennent place en défense, Lucas Digne à gauche et Samuel Umtiti dans l'axe, pour reformer la charnière des Bleus avec le Madrilène Raphaël Varane. Pourquoi avoir privilégier Sébastien Corchia, qui joue peu avec le Séville FC, à droite ? Pour l'équilibre de l'équipe, l'ancien Lillois étant le seul spécialiste du poste.

Seul Liverpool ne compte pas de Français

Au milieu, Blaise Matuidi (Juventus Turin) et Corentin Tolisso (Bayern Munich) s'imposent devant Steven Nzonzi (Séville FC) et Maxime Gonalons (AS Rome). Pour prendre place dans les buts, le seul à évoluer à ce poste même s'il n'est que remplaçant au Real : Lucas Zidane, le fils de Zinédine.



Le Real possède aussi le latéral gauche Théo Hernandez, la Roma l'attaquant Grégoire Defrel, le Bayern l'ailier Kingsley Coman (actuellement blessé), Séville l'excellent défenseur central Clément Lenglet, Manchester City les défenseurs Aymeric Laporte et Benjamin Mendy (blessé). Seul Liverpool ne compte aucun Français dans son effectif.

Les 19 Français encore en lice

Real Madrid : Karim Benzema, Lucas Zidane, Raphaël Varane, Théo Hernandez

FC Barcelone : Samuel Umtiti, Lucas Digne, Ousmane Dembélé

AS Rome : Maxime Gonalons, Grégoire Defrel

Bayern Munich : Corentin Tolisso, Franck Ribéry, Kingsley Coman

Séville FC : Sébastien Corchia, Steven Nzonzi, Wissam Ben Yedder, Clément Lenglet

Juventus Turin : Blaise Matuiti

Manchester City : Aymeric Laporte, Benjamin Mendy