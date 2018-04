publié le 03/04/2018 à 11:25

Rarement un joueur écarté des terrains depuis près d'un an aura autant fait couler d'encre, quasiment chaque semaine, parfois quotidiennement. Hatem Ben Arfa figure à la Une du magazine France Football, mardi 3 avril, ainsi qu'en ouverture des pages sports du journal Le Parisien et en page 7 de L'Équipe.



L'hebdomadaire consacre un dossier "exclusif" à l'attaquant de 31 ans et revient sur "les secrets d'une punition", quasiment un an jour pour jour après sa dernière apparition sous les couleurs du PSG en match officiel, le 5 avril 2017 à Caen lors d'un quart de finale de Coupe de France face à Avranches.

Depuis, l'ancien joueur de Lyon, Marseille, Newcastle ou Nice paye un échange avec l'émir du Qatar qui aurait vexé le président Nasser Al-Khelaïfi, puis une fracture avec l'entraîneur Unai Emery. Visiblement apprécié du vestiaire parisien, "HBA" aurait enfin écopé d'une amende de 100.000 euros pour avoir manqué un stage à Doha... en raison d'une gastro-entérite.

Rêve de Ligue des champions ?

Recruté par le PSG en juillet 2016 après une saison brillante à Nice (17 buts et 6 passes décisives en 34 matches de Ligue 1), Ben Arfa aura porté le maillot parisien à 32 reprises (4 buts, 5 passes). Depuis un an, il s'entête, "par principe" selon plusieurs sources, à rester jusqu'au bout de son contrat, en juin prochain.



Et après ? Le Parisien, écrit que l'international français (15 sélections et 2 buts entre octobre 2007 et novembre 2015) "cherche à rebondir" et "rêve de disputer la Ligue des champions", tout en soulignant que parmi la "petite dizaine de clubs" intéressés, "aucun n'appartient au top 10 européen".

Anciens clubs et ancien entraîneur

Ses anciens clubs Lyon (2004-2008) et Marseille (2008-2011) regarderaient de près sa situation. Autre équipé évoquée, celle de l'entraîneur qui l'a relancé à Nice, le Leicester de Claude Puel, en Angleterre. Des trois, un seul jouera la Ligue des champions la saison prochaine, l'OL ou l'OM, a priori via le 3e tour préliminaire.



Le feuilleton Ben Arfa est loin d'être terminé. Seule certitude, le gaucher d'1,78 m va enfin quitter la capitale cet été, après près d'un an et demi de perdu aux yeux des observateurs. Aux siens, s'être entraîner avec les Neymar, Alves, Verratti... resterait une expérience hors du commun.