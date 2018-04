publié le 03/04/2018 à 23:17

La soirée aura été riche en émotions, pour ce quart de finale aller de la Ligue des champions. Combien sont les joueurs à pouvoir faire se lever tout un stade adverse ? Pas plus d'une poignée et Cristiano Ronaldo en fait désormais partie, salué par le public du Juventus Stadium époustouflé par un retourné de rêve et sa performance monstrueuse, mardi lors de la très nette victoire 3-0 du Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des champions.



L'histoire de ce quart de finale est déjà écrite, il n'y aura pas de revanche de la dernière finale de Cardiff (4-1) et le match retour au Bernabeu, le 11 avril, relèvera de l'anecdote, même avec Sergio Ramos suspendu. Mais à Turin, on se racontera pendant très longtemps la bicyclette de Ronaldo.

L'affaire s'est jouée à la 64e minute et le Real menait déjà 1-0 grâce à un but de... Ronaldo d'entrée de jeu (3e) face à une défense turinoise terriblement passive. Le N.7 merengue s'est élevé au beau milieu de la surface de réparation et a réussi le geste parfait, celui dont rêvent les enfants, une bicyclette limpide qui a fini dans le petit filet de Buffon.

Barzagli a levé les épaules, l'air de dire "que voulez-vous qu'on fasse", Zinedine Zidane, qui en a vu d'autres, s'est frotté le crâne incrédule et les 40.000 tifosi de la Juve se sont levés et ont applaudi. Le match était bouclé et il n'y avait que ça à faire face à l'évidence du talent du Portugais, qui a salué, un peu ému.

Le Bayern fait plier Séville

La force de l'habitude ! Le Bayern Munich a fait parler son expérience pour étouffer Séville (2-1) avec deux buts amenés par l'inusable Franck Ribéry, prenant un net avantage avant le match retour en Allemagne (11 avril).



Au stade Sanchez-Pizjuan, Séville a démarré fort, marquant sur une reprise de Pablo Sarabia peut-être entachée d'une main (31e), puis s'est éteint après la première demi-heure.

Et le Bayern, patient, en a profité avec un centre de Ribéry dévié contre son camp par Jesus Navas (37e) puis une tête plongeante de Thiago Alcantara (68e) sur un centre du Français.



Bref, même si Arturo Vidal est sorti précocement sur blessure (36e), voilà les Bavarois nantis d'un avantage mérité à l'issue de cette première manche et tout proches de leur cinquième demi-finale en six ans. Au passage, c'est la douzième victoire consécutive pour Jupp Heynckes comme entraîneur en C1, record absolu.

En 90 minutes, on a bien vu la différence de vécu entre le club allemand, quintuple vainqueur de la C1, et l'équipe andalouse, présente en quarts de l'épreuve-reine européenne pour la deuxième fois seulement, la première depuis 1958. Mis à part un sauvetage in extremis de Javi Martinez devant Franco "Mudo" Vazquez (48e), la seconde période a été à sens unique et le Bayern, sans s'affoler, a fait le siège de la cage adverse.



Finalement, c'est sur une jolie louche de Ribéry que l'international espagnol Thiago Alcantara a donné l'avantage aux Bavarois d'une tête plongeante déviée par un défenseur (68e). De quoi plomber l'enthousiasme du public andalou et compliquer sérieusement le déplacement de Séville à l'Allianz-Arena.