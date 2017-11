publié le 10/11/2017 à 20:00

La qualification pour le Mondial 2018 en poche, sans devoir passer par les barrages, l'équipe de France aborde une nouvelle phase. Pour ses deux derniers rendez-vous - amicaux - de l'année civile, Didier Deschamps va donner sa chance à certains joueurs et tenter de raviver un jeu qui s'est délité ces derniers mois.



Vendredi 10 novembre, les Bleus reçoivent un Pays de Galles privé de sa star Gareth Bale - et de Coupe du monde - au Stade de France (21h00). Quatre jours plus tard, ils défieront l'Allemagne championne du monde à Cologne (20h45). Ensuite, il n'y aura que deux autres matches amicaux en mars avant l'annonce de la liste du groupe retenu pour la Russie en mai.

"On n'est pas dans la dernière ligne droite pour la Coupe du monde, donc c'est encore le moment de pouvoir donner du temps de jeu, peut-être pas à tous les joueurs, mais à un bon nombre, avec deux équipes certainement différentes sur les deux matches, et probablement des systèmes différents", a annoncé le sélectionneur. Hugo Lloris, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Djibril Sidibé ou Thomas Lemar sont absents pour blessure.

Le film de la soirée :

20h55 - Place aux hymnes, en commençant par le gallois.



20h54 - Compte à rebours terminé, les 22 premiers acteurs de la rencontre font leur entrée dans l'arène dyonisienne.



20h52 - Les joueurs se préparent à pénétrer sur la pelouse du Stade de France.



20h50 - Les deux sélectionneurs pourront procéder à six changements ce soir.



20h42 - Le Sénégal vient de décrocher son billet pour la Russie. C'est la 24e nation qualifiée sur 32. L'Italie joue ce soir son barrage aller en Suède.



20h37 - Battu par l'Irlande à domicile lors de la dernière journée des éliminatoires (0-1), le Pays de Galles n'ira pas au Mondial alors qu'il était demi-finaliste de l'Euro en 2016.



20h31 - Français et Gallois se sont affrontés à 4 reprises en football, la dernière fois en juin 1982 (victoire des Britanniques 1-0 à Toulouse). En rugby, il y a eu 95 affrontements.



20h26 - Nabil Fekir, Florian Thauvin et Anthony Martial devraient entrer en jeu ce soir. Ces trois-là jouent gros.



20h20 - Les Gallois ne peuvent pas compter sur Gareth Bale mais possèdent tout de même plusieurs armes offensives.



20h13 - Pour Bixente Lizarazu, les critiques parfois formulées à l'encontre de Didier Deschamps sont "injustes".



20h06 - L'équipe de départ du pays de Galles : Hennessey - Gunter, Chester, Williams, Davies - King, Allen, Ledley, Taylor - Ramsey - Vokes



20h02 - 11 de départ sans surprise pour les Bleus : Mandanda - Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Tolisso, Matuidi (cap.) - Mbappé, Griezmann, Coman - Giroud



20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce match amical, le premier pour préparer le Mondial 2018 côté français.