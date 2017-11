Italie-Suède, Côte d'Ivoire-Maroc... Derniers chocs sur la route du Mondial 2018

publié le 07/11/2017 à 17:44

Russie (Pays hôte), Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Islande, Pologne, Portugal, Serbie (Europe), Argentine, Brésil, Colombie, Uruguay (Amérique du Sud), Costa Rica, Mexique, Panama (Concacaf), Nigeria, Égypte (Afrique), Arabie Saoudite, Corée du Sud, Iran, Japon (Asie). Voici les 23 qualifiés pour la Coupe du monde 2018 qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet. Il ne manque plus que 9 pièces pour compléter le puzzle, qui prendra un peu plus forme le vendredi 2 décembre (18 heures) lors du tirage au sort des groupes à Moscou.



Victorieuse de ses deux derniers matches éliminatoires en Bulgarie (0-1) puis face à la Biélorussie (2-1), l'équipe de France s'est évitée la case barrages, par laquelle elle avait dû passer pour se rendre en Afrique du Sud en 2009 puis au Brésil en 2013.

À la place d'une rencontre aller-retour couperet en cette mi-novembre, Didier Deschamps et ses hommes vont profiter de deux matches amicaux contre le Pays de Galles au Stade de France (vendredi 10 novembre, 21h) puis face à l'Allemagne à Cologne (mardi 14, 20h45). Ils se retrouveront ensuite en mars.

Italie-Suède, principale affiche des barrages européens

L'Italie s'apprête à vivre deux soirées sous haute tension. Deuxième de son groupe derrière l'Espagne, la Squadra Azzura n'a pas été gâtée lors du tirage du 17 octobre en héritant de la Suède. Bien qu'orpheline depuis l'été 2016 de Zlatan Ibrahimovic, cette équipe athlétique s'est payée la France en juin dernier.



Le sort leur a au moins réservé aux hommes de Gian Piero Ventura le match retour à domicile, à Milan, lundi 13 novembre (20h45), trois jours après l'aller à Solna. Et du point de vue adverse, l'Italie était évidemment le grand nom qu'il valait mieux éviter, pour une Suède absente des deux dernières éditions du Mondial.



Les trois autres barrages de la zone Europe opposent l'Irlande du Nord à la Suisse (jeudi 9 et dimanche 12 novembre), la Croatie à la Grèce (même dates) et le Danemark à l'Irlande (samedi 11 et mardi 14 novembre).

Le Honduras défie l'Australie, la Nouvelle-Zélande le Pérou

Deux autres rencontres en matches aller-retour labellisées barrages vont animer cette dernière ligne droite des qualifications : Honduras - Australie et Nouvelle-Zélande - Pérou. Le premier oppose le 4e de la zone Concacaf (Confederation Of North, Central American and Caribbean Association Football) au vainqueur d'un pré-barrage en Asie (sur l'étonnante Syrie). Les Honduriens ont participé aux derniers Mondiaux (dans le groupe de la France au Brésil), les Australiens aux trois derniers (8e de fin ale en 2006). Match aller le vendredi 10 novembre à San Pedro Sula (23h en France), retour le mercredi 15 à Sydney (10h).



Vainqueurs de la zone Océanie, la seule qui n'offre aucun billet direct (d'où la décision de l'Australie de jouer les éliminatoires asiatiques), les "All Whites" néo-zélandais défient, eux, le 5e de la zone Am.Sud, qui a bien failli être l'Argentine. Les deux nations ne se sont jamais affrontées. La Nouvelle-Zélande a participé deux fois à la Coupe du monde, en 1982 et 2010, le Pérou trois fois, la dernière en 1982. Match aller à Wellington le samedi 11 novembre (04h15 en France), retour ait lieu le jeudi 16 novembre à Lima (03h15).

"Finale" Côte d'Ivoire - Maroc, Tunisie et Sénégal bien placés

Qui seront les trois autres représentants de l'Afrique avec le Nigeria et l'Égypte, vainqueurs des groupes B et E aux dépens notamment du Cameroun, de l'Algérie et du Ghana ? Les deux premiers seront connus samedi 11 novembre aux alentours de 20h15. Le groupe C propose une "finale" entre la Côte d'ivoire (8 points) et le Maroc (9 pts). Devancés à la différence de buts, les Éléphants n'ont d'autre choix que de s'imposer pour se qualifier.



Dans le même temps, la Tunisie n'a besoin que d'un nul face à la Libye, dernière du groupe A pour composter son billet. Les Aigles de Carthage (13 points) peuvent même retrouver le Mondial après deux absences en cas de défaite, si la République démocratique du Congo (10 pts) ne bat pas la Guinée.



Enfin, dans le groupe D, le Sénégal pointe en tête avec 8 points devant le Burkina Faso (6 pts), le Cap-Vert (6 pts) et l'Afrique du Sud (4 pts) mais a deux matches à disputer contre les Sud-Africains alors que Burkinabés et Cap-Verdiens sont opposés (mardi 14 novembre, 20h30). Le quart-de-finaliste de 2002 après un succès au 1er tour sur les Bleus aura son ticket en poche dès ce vendredi 10 novembre (18h) en cas de succès chez les Bafana Bafana. Sinon, il faudra pousser la balle au fond quatre jours plus tard.

Éliminatoires du Mondial 2018 : le programme des derniers matches

Zone Europe (barrages aller) :



Jeudi 9 novembre :

20h45 : Croatie - Grèce

20h45 : Irlande du Nord - Suisse



Vendredi 10 novembre :

20h45 : Suède - Italie



Samedi 11 novembre :

20h45 : Danemark - République d'Irlande



Zone Europe (barrages retour) :



Dimanche 12 novembre :

18h00 : Suisse - Irlande du Nord

20h45 : Grèce - Croatie



Lundi 13 novembre :

20h45 : Italie - Suède



Mardi 14 novembre :

20h45 : République d'Irlande - Danemark



Barrages intercontinentaux :



Vendredi 10 novembre : Honduras - Australie (23h00)

Samedi 11 novembre : Nouvelle-Zélande - Pérou (04h15)

Mercredi 15 novembre : Australie-Honduras (10h00)

Jeudi 16 novembre : Pérou - Nouvelle-Zélande (03h15)



6e et dernière journée de la zone Afrique :



Groupe A :

Samedi 11 novembre :

18h30 : Tunisie - Lybie

18h30 : RD Congo - Guinée



Groupe C :

Samedi 11 novembre :

15h30 : Gabon - Mali

18h30 : Côte d'ivoire - Maroc



Groupe D :

Vendredi 10 novembre :

18h : Afrique du Sud - Sénégal



Mardi 14 novembre :

20h30 : Sénégal - Afrique du Sud

20h30 : Burkina Faso - Cap Vert