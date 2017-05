publié le 14/05/2017 à 20:00

Tout est réuni, ce dimanche 14 mai à Bordeaux, pour que les spectateurs et téléspectateurs de la rencontre se régalent ce soir. Les Girondins de Bordeaux et l’Olympique de Marseille s’affrontent dans un match aux allures de finale. Si les Provençaux s'imposent, ils seront officiellement qualifiés en Ligue Europa saison 2017-2018.



Les deux équipes sont dans une forme remarquable. Les six attaquants alignés sont particulièrement inspirés en cette fin de saison et l'enjeu fera que les équipes ne s'observeront que très peu. Elles doivent attaquer, marquer et dominer leur adversaire du soir pour l'éliminer de la course à la Ligue Europa.

Marseille traîne une statistique très peu encourageante : il n'a plus gagné en Aquitaine depuis 1977. Une disette de 40 ans à laquelle le groupe de Jacques-Henri Eyraud doit donc mettre fin pour continuer de développer l'OM Champions Project. Bordeaux peut, lui, venir concrétiser une belle saison.

37e journée : programme et classement

Dimanche 14 mai :

Monaco - Lille

Saint-Étienne - Paris

Bordeaux - Marseille

Nice - Angers

Caen - Rennes

Dijon - Nancy

Bastia - Lorient

Montpellier - Lyon

Nantes - Guingamp

Metz - Toulouse