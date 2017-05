publié le 14/05/2017 à 15:35

L'Olympique de Marseille vient d'enchaîner huit matches consécutifs sans défaite. Une régularité qui lui a fait défaut cette saison et personne, en Provence, ne souhaite voir cette série s'arrêter. Le club sort d'une victoire magnifique face à l'OGC Nice. Les joueurs ont fait le plein de confiance avant d'affronter les Girondins de Bordeaux.



Florian Thauvin, blessé en début de rencontre face aux Aiglons (2-1, le 7 mai), sera de la partie. Avec Bafétimbi Gomis et Dimitri Payet, ses deux compères d'attaques, ils pèsent 12 buts et quatre passes décisives sur les sept dernières rencontres. Une forme remarquable (Évra, après son but contre l'OGCN, avouait enfin "jouer en pleine possession de [ses] moyens et débarrassé de ses blessures") qui sera déterminante pour cette finale de Ligue Europa.

Marseille (5e) rend visite aux 6e (57 points) et une victoire officialiserait sa présence européenne pour la saison 2017-2018. Mais en Gironde l'Olympique de Marseille galère. Et c'est un euphémisme.

La dernière victoire date de 1977

Cela fait exactement 40 ans que l'équipe de Rudi Garcia ne s'est plus imposée en Aquitaine. Le bilan est particulièrement lourd : 22 défaites, 11 matches nuls. L'écart de but n'est jamais très important, Marseille passe souvent proche de la fin de série mais la pelouse du club au scapulaire ressemble de plus en plus à une terre de malchances. La dernière fois que le club de Frank McCourt a échoué par plus d'un but de différence, à Bordeaux, remonte à la saison 2002-2003 (3-1).



Statistique plus optimiste : Marseille n'a plus perdu, en déplacement, depuis cinq rencontres. Le prolongement de cette série est nécessaire (vitale ?) pour la bonne santé de "l'OM Champions Project". À son arrivée Rudi Garcia avouait "qu'aucun objectif ne [lui] était imposé". Or il est difficile de croire que si Marseille n'accède pas aux compétitions européennes la saison prochaine, personne n'en voudra à l'ancien coach du Losc.



Le projet lancé par le propriétaire américain, en début de saison, exige des recrues de renom. Il sera bien plus aisé de les attirer en participant aux joutes européennes dans cinq mois. L'OM n'est plus qu'à une victoire (il a gagné 16 fois cette saison) de cet objectif. Une vraie finale.

Les défenses handicapées

Pour cette opposition les absences ne sont pas nombreuses mais concernent le même secteur de jeu : la défense. Garcia doit se passer de Grégory Sertic (blessé) et Hiroki Sakai (suspendu) alors que Jocelyn Gourvennec, entraîneur des Girondins, doit lui composer sans Nicolas Pallois ni Igor Lewczuk, tous deux suspendus.



En revanche les attaques sont au complet. Marseille, on l'a dit, alignera son trio titulaire, soutenu par Morgan Sanson (meilleur passeur du championnat avec 12 offrandes) et Maxime Lopez. Bordeaux devrait être porté par Gaëtan Laborde, Malcolm, François Kamano, Valentin Vada et Jaroslav Plasil. Les deux équipes jouent dans le même schéma tactique et alignent, au même poste, les même types de joueurs. Des ailés rapides, techniques et provocateurs, un attaquant de pointe puissant et deux milieux relayeurs habiles ballon aux pieds.

Bordeaux peut conclure une belle saison

Si le secteur offensif de l'OM est productif, celui de Bordeaux ne l'est pas beaucoup moins. Surtout, le club de Stéphane Martin peut enfin conclure une saison aboutie. Jocelyn Gourvennec est nommé, au Trophée UNFP, dans la catégorie des meilleurs entraîneurs de Ligue 1 et ce n'est pas anodin. Son groupe produit un beau football et il serait regrettable, pour cette équipe, qu'elle ne soit pas récompensée par un ticket européen.



L’ancien coach de l'EA Guingamp l'a certainement souligné auprès de ses joueurs. Ces derniers savent que leur équipe ne s'est plus inclinée face à Marseille depuis 40 ans. Le suspense est entier, l'enjeu est déterminant, les équipes sont affûtées... Toutes les conditions sont réunies pour assister à un beau spectacle au Matmut-Atlantique.