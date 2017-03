publié le 07/03/2017 à 20:20

On voit mal comment Arsenal pourrait renverser la situation. Lourdement défaits au match aller, les joueurs d'Arsène Wenger devront réaliser un véritable exploit s'ils veulent se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Face au Bayern Munich, cette mission parait presque impossible. Surtout que les Anglais devront faire sans Mesut Özil. Malade et insuffisamment remis, le meneur de jeu allemand n'a pas été retenu dans le groupe.



Alors mission impossible ? "Le seul avantage dans notre situation, c'est que nous n'avons pas le choix. On doit attaquer et marquer si nous voulons nous donner une chance. Quoi qu'il arrive, nous jouons notre honneur et nous avons 90 minutes pour donner le meilleur de nous même", a déclaré l'entraîneur français en conférence de presse.

Du côté munichois, Carlo Ancelotti peut compter sur un groupe presque au complet. Renato Sanches, malade ces derniers jours, est bel et bien présent dans le groupe contrairement à Philip Lahm, suspendu, ou encore Jérôme Boateng, en phase de reprise.