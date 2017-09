publié le 13/09/2017 à 07:18

Un but pour Neymar, un pour Kylian Mbappé, un doublé pour Edinson Cavani... L'attaque de feu du Paris Saint-Germain, la plus chère de l'histoire, n'a pas manqué ses grands débuts en Ligue des champions lors de cette saison 2017/2018. Le club de la capitale s'est largement imposé à Glasgow pour son entrée en lice (0-5).



Elle n'a vraiment pas déçu et même frappé quatre fois : Neymar a été le premier à se distinguer, bien lancé par Rabiot (19e), avant Mbappé sur une passe de Neymar (34e), et enfin Cavani sur penalty (40e) puis de la tête (85e).



Si le PSG a ensuite surtout géré son avance, le score aurait pu être encore plus lourd. Surtout que Neymar a vendangé deux occasions nettes, dont une passe décisive toute prête de Mbappé. Mais alors que le Celtic Glasgow n'avait pas besoin de ça, le malheureux Mikael Lustig a inscrit un but contre son camp (83e).

[¿ RESUME VIDEO] ¿¿ #CELPSG

Le PSG atomise le Celtic 5-0 ! https://t.co/Pqyv1q1nbg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 12 septembre 2017

À noter la bonne performance collective du club de la capitale. En première ligne ? L'Italien Marco Verratti, qui a retrouvé sa vista, portée disparue depuis le début du championnat, ou encore Adrien Rabiot, intenable dans l'entrejeu. Dans la fournaise du Celtic Park, seul le public écossais a réussi à marquer des points ne laissant que guère de place aux supporters parisiens.