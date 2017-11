Allemagne-France : "Ce match est l'occasion de se jauger", selon Lizarazu

publié le 14/11/2017 à 13:25

Après avoir dominé le Pays de Galles au Stade de France, les Bleus font le voyage à Cologne pour affronter l'Allemagne pour leur deuxième rendez-vous du moins de novembre. Et à sept mois de la prochaine Coupe du monde, cette confrontation dépasse le simple cadre du match amical. "Ce match face à l'Allemagne est l'occasion de se jauger. Sommes-nous des favoris pour cette Coupe du monde 2018 ou sommes-nous juste en dessous ?", s'interroge Bixente Lizarazu.



Le champion du monde 98, et ancien joueur du Bayern Munich, a déjà une idée sur la question. Il place l'Allemagne, championne du monde en titre, l'Espagne et le Brésil comme les équipes à suivre lors de la prochaine compétition internationale. Selon lui, les Bleus sont dans la position d'outsiders. "Je place la France, très proche derrière si elle arrive à peaufiner tous ses réglages, ses complicités", glisse-t-il.

Le consultant de RTL croit beaucoup dans l'association entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, les deux leaders de l'attaque tricolore. "C'est une association explosive qui peut être l'arme fatale de l'équipe de France pendant la Coupe du monde", assure-t-il. Et d'ajouter : "On a beaucoup de talents et si on arrive à trouver l'équilibre entre ces différents talents et les cadres de cette équipe, et bien, on sera une équipe difficile à jouer."