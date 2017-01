MINUTE PAR MINUTE - Les Fennecs font leur entrée dans la compétition et affrontent le Zimbabwe dans le premier match du groupe B.

Crédit : AFP/I.Sanogo L'Algérie a battu le Sénégal 2-0 mardi 27 janvier 2015

par Luca Dangréaux publié le 15/01/2017 à 16:34

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'Algérie lance sa Coupe d'Afrique des Nations par un premier match face au Zimbabwe. Les Fennecs seraient bien inspirés de l'emporter dès ce dimanche 15 janvier puisqu'ils sont placés dans le "groupe de la mort" et affrontent l'équipe la moins forte de ce groupe B.



Mené par un trio d'attaque de feu, Riyad Mahrez-Yacine Brahimi-Islam Slimani, l'Algérie va devoir jouer deux autres matches de poule a priori plus compliqués après cette première rencontre (face à la Tunisie le jeudi 19 janvier à 17h et face au Sénégal le lundi 23 janvier à 20h). L'équipe de Georges Leekens a un passé délicat avec la CAN.



Depuis sa victoire finale, à domicile en 1990, elle n'a atteint qu'une seule fois les demi-finales de la compétition. C'était en Angola en 2010. L'Algérie est composée de plusieurs joueurs de talent. Elle est donc attendue au tournant lors de cette 31e édition de la coupe continentale.