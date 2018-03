publié le 31/08/2016 à 07:00

Mario Balotelli et Younés Belhanda à Nice, Lassana Diarra qui reste finalement à Marseille, où débarquent Clinton Njie et William Vainqueur, Moussa Sissoko à Tottenham, David Luiz (PSG) de retour à Chelsea, Samir Nasri et Eliaquim Mangala (Manchester City) prêté au FC Séville et à Valence... La fin du mercato estival 2016 aura été riche en rebondissements.



Traditionnellement, la dernière journée du mercato, en été comme en hiver, est riche en coups de fil aux quatre coins de la planète football pour tenter de finaliser in extremis une transaction. L'an passé à pareil moment, le Monégasque Anthony Martial avait affolé les compteurs en s'engageant avec Manchester United pour près de 80 millions d'euros (bonus compris). Cette année, les "Red Devils" ont fait leur marché plus plus tôt.

Revivez le film de la journée

00h31 - Le PSG et David Luiz c'est terminé. Le Brésilien retourne à Chelsea.

00h23 - Monaco prête Farès Bahlouli au Standard de Liège.



00h21 - Le défenseur central argentin Ezequiel Garay part du Zénith Saint-Pétersbourg pour signer à Valence.



00h12 - Moussa Sissoko n'a pas tardé à dévoiler son nouveau maillot.

Très heureux de rejoindre le club de @SpursOfficial pour les 5 prochaines années ! pic.twitter.com/g54JboAfEA — Moussa Sissoko (@MoussaSissoko) 31 août 2016

00h09 - Échange de bons procédés, Toulouse, qui prête Uros Spajic à Anderlecht recevra Dodi Lukebakio, du club belge, pour la saison.



00h00 - C'est officiel, Younes Belhanda jouera bien sous les couleurs de l'OGC Nice cette saison

23h56 - Le Red Star FC et le SCO Angers sont tombés d'accord sur le transfert de Mehdi Jean Tahrat. Le milieu de terrain évoluera donc en Ligue 1 cette saison.



23h47 - Le PSG confirme le prêt de Roli Pereira De Sa à Tours.

Roli Pereira De Sa prêté à Tours https://t.co/bcRhpYwgDW #PSG — PSG Officiel (@PSG_inside) 31 août 2016

23h43 - La Roma prête William Vainqueur à l'OM. L'information avait déjà été dévoilée dans la nuit par un tweet de l'attaquant olympien Aaron Leya Iseka.



23h33 - Annoncé à Everton, Moussa Sissoko aurait finalement conclu un accord de dernière minute avec Tottenham.



23h13 - D'après l'Équipe, l'OGC Nice n'a toujours pas terminé son mercato. Après Mario Balotelli, le club pourrait accueillir Younes Belhanda. Sacré champion de France avec Montpellier en 2012, le joueur évolue pour l'instant au Dynamo Kiev



22h57 - Le TFC se défausse du défenseur Uros Spajic pour le prêter au club belge d'Anderlecht. L'international serbe y disputera toute la saison 2016-2017.

22h40 - L'attaquant algérien Islam Slimani quitte le FC Porto pour rejoindre Leicester, le champion d'Angleterre en titre.



22h10 - Après Toulouse, Swansea et Saint-Étienne, Franck Tabanou va découvrir la Liga avec le Granada CF.







21h40 - Le gros de la soirée a été officialisé. Mario Balotelli rejoint l'OGC Nice. L'international italien foulera bien les pelouse de Ligue 1 cette année !





21h30 - En attendant des nouvelles de Mario Balotelli, le milieu de terrain Jamel Saihi est officiellement un joueur du SCO Angers.











21h27 - Annoncé pendant un temps au Real Madrid, le milieu de l'équipe de France Moussa Sissoko signe finalement à Everton en Premier League selon L'Équipe.











20h50 - Selon L'Équipe, l'attaquant paraguayen Juan Iturbe devrait qui l'AS Rome pour s'engager à l'Olympique lyonnais sous forme de prêt avec option d'achat.











Du côté de Lyon, comme pressenti, on se dirige doucement mais sûrement vers l'arrivée de Juan Iturbe (AS Rome) sous forme de prêt avec OA... — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 31 août 2016

20h27 - Ça se précise pour William Vainqueur à l'OM. La viste médicale serait imminente.



20h18 - Plusieurs rumeurs font état d'une arrivée de Diego Costa au PSG après l'accord trouvé pour David Luiz avec Chelsea. Info ? Intox ?



19h50 - Annoncé à Nice, William Vainqueur (AS Rome) serait en fait proche de Marseille. Le milieu de 27 ans a été formé à Nantes, qu'il a quitté en 2011 pour le Standard Liège puis le Dynamo Moscou avant de rejoindre l'Italie en 2015.



19h37 - David Luiz va bien retourner à Chelsea. Le club anglais annonce un accord avec le PSG, qui confirme également. Le défenseur brésilien de 29 ans était arrivé à Paris en 2014 après trois saisons chez les Blues.



.@ChelseaFC and Paris Saint-Germain have agreed terms for the transfer of David Luiz back to London... https://t.co/oaz3h0bEHb — Chelsea FC (@ChelseaFC) 31 août 2016

19h25 - Georges-Kévin Nkoudou quitte officiellement Marseille pour Tottenham. L'ailier de 21 ans n'aura passé qu'une saison à l'OM. Le montant du transfert serait de 11 millions d'euros. L'ancien Lyonnais Clinton Njie effectue le chemin inverse, en prêt.



19h14 - L'Espagnol Marcos Alonso (Fiorentina) à Chelsea pour 27 millions d'euros. Formé au Real Madrid, le latéral gauche de 25 ans a déjà joué en Angleterre, à Bolton puis à Sunderland. C'est la 4e recrue des Bleus après Michy Matshuayi, N'Golo Kanté et Eduardo. En attendant David Luiz ?



18h50 - Deux mouvements à Saint-Étienne : le jeune attaquant Dylan Saint-Louis (21 ans) part à Laval (L2), Yohan Mollo s'engage définitivement à Samara, en Russie, où il était prêté.



18h36 - L'AS Monaco déclare son mercato terminé. Lassana Diarra ne devrait donc pas rejoindre le Rocher. Pas sûr pour autant qu'il reste à l'Olympique de Marseille.



18h29 - Manchester City a prêté quatre joueurs lors de cette dernière journée du mercato : Joe Hart au Torino, Samir Nasri au FC Séville, Wilfried Bony à Stoke City et Eliaquim Mangala à Valence.



18h13 - Eliaquim Mangala prêté à Valence, c'est fait.



17h57 - Farid Boulaya quitte Clermont (L2) pour le SC Bastia (L1). Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en avril à l'entraînement, le milieu de terrain franco-algérien de 23 ans ne sera toutefois pas disponible avant le mois d'octobre.



17h40 - Fabien Lemoine pourrait atterrir à Lorient. Le milieu des Verts, 29 ans, a débuté sa carrière professionnelle en 2007 à Rennes, avant de rejoindre Saint-Étienne en 2011.



17h25 - L'attaquant portugais de Monaco Ivan Cavaleiro transféré à Wolverhampton (D2 anglaise) pour cinq ans et 9 millions d'euros environ. Arrivé à Monaco en début de saison dernière, le joueur de 22 ans, a disputé 17 matches avec l'ASM. Un autre Monégasque, le défenseur nigérian Elderson Echiejile, est très proche de s'engager avec le club belge du Standard de Liège.



17h12 - Un international algérien à Dijon. Mehdi Abeid, milieu de terrain défensif de 24 ans né à Montrouge, a été formé au RC Lens avant d'être transféré à Newcastle United en 2011. Dijon est de retour en Ligue 1 cette saison après quatre exercices en Ligue 2.



16h57 - Le meilleur dribbleur de Ligue 2 à Lille. Le milieu international tunisien du Red Star Naïm Sliti (24 ans) a été prêté une saison avec option d'achat au Losc. Sliti, formé à Sedan, aura la lourde tâche de succéder au meneur de jeu Sofiane Boufal, le chouchou du public lillois qui s'est engagé cinq ans avec Southampton pour un transfert estimé à près de 18 millions d'euros.

131 - Naim Sliti a réussi 131 dribbles en Ligue 2 2015/16, soit 78 de plus que tout autre joueur. @losclive. — OptaJean (@OptaJean) 31 août 2016

16h42 - Serge Gnabry quitte Arsenal pour le Werder Brême. Le montant du transfert oscillerait entre cinq et six millions d'euros. L'attaquant de 21 ans a joué l'intégralité des six matches de l'Allemagne aux JO de Rio (défaite en finale contre le Brésil), marquant six buts au total. À Arsenal, il n'a pas été utilisé en équipe première la saison dernière.



16h31 - Comme Emmanuel Rivière (Newcastle), Didier Digard (Bétis Séville) est prêté pour une saison à l'Osasuna Pampelune, de retour en première division.



16h20 - David Luiz va probablement rejoindre Chelsea. Selon Le Parisien, le Brésilien de 29 ans a pris la direction de Londres pour retourner dans son précédent club. Une visite médicale pourrait avoir lieu à 19h. Le PSG aurait refusé une première offre du club anglais, pas la seconde.



15h55 - Samir Nasri a trouvé un point de chute. Promis à un temps de jeu réduit à Manchester City, l'ancien international français a été prêté au FC Sévile pour une saison.

15h30 - Selon France Football, le marseillais Lassana Diarra pourrait finalement filer vers les Émirats Arabes Unis et le club d'Al Jazira.



15h08 - L'opération de l'année, avec une plus-value confortable pour Lorient qui vend Didier Ndong (22 ans) à Sunderland pour 20 millions d'euros, après l'avoir acquis pour 1 million, selon L'Équipe.



14h32 - Selon la presse italienne, l'Inter aurait refusé une offre de la part de Chelsea pour son attaquant croate Marcelo Brozovic (24 ans).



14h24 - Selon la presse portugaise, Bastian Schweinsteiger aurait refusé une offre de Benfica. Barré à Manchester United, l'ancien capitaine de l'Allemagne est annoncé possiblement partant.



14h09 - L'attaquant ivoirien de 27 ans Wilfried Bony quitte Manchester City pour Stock City en prêt.





14h03 - En attendant les millions de McCourt, l'OM continue à dénicher les possibles bonnes affaires. Rod Fanni (34 ans) est ainsi de retour au club après une année au Qatar.

Re-bienvenue chez toi, Rod ! pic.twitter.com/9M5YfPeO7K — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 31 août 2016

13h33 - Le possible prêt d'Eliaquim Mangala à Valence va-t-il entraîner le départ du défenseur du club espagnol Aymen Abdennour à Chelsea ? C'est l'hypothèse de France Football, notamment.



13h24 - Tottenham doit faire face à la concurrence d'un autre club londonien, Chelsea, dans le dossier Moussa Sissoko, croît savoir L'Équipe. Les Spurs jouent la Ligue des champions cette saison (3es du dernier championnat), contrairement aux Blues (10es)



13h16 - Joe Hart quitte officiellement Manchester City pour le Torino. Le gardien international anglais arrive en prêt chez le 12e du dernier championnat d'Italie.

13h07 - Mario Balotelli est attendu à Nice ce mercredi pour y passer une visite médicale. Cette visite est d'ordinaire une formalité effectuée après accord et avant officialisation du transfert. Mais vu l'urgence, Balotelli "la passera pour nous faire gagner du temps", a confié mardi un dirigeant du Gym à L'Équipe, alors que les négociations devaient se poursuivre toute la nuit. "Si la situation se décante, peut-être tard dans la journée, ce sera ça de fait. Si on ne s'entend pas avec Liverpool, il repartira", a expliqué le dirigeant de l'OGCN.

12h51 - Monaco dégraisse. Les Monégasques ont vendu le défenseur Marcel Tisserand aux Allemands d'Ingolstadt conte 4 à 6 millions d'euros, alors que l'attaquant brésilien Wagner Love est laissé libre.





12h44 - Les Girondins de Bordeaux auraient eux-aussi fait une acquisition afin de renforcer une défense centrale décimée par les blessures. Igor Lewiczuk (31 ans), international polonais du Legia Varsovie, devrait rejoindre le Haillan contre 1 millions d'euros selon France Football.



12h33 - Emmanuel Rivière a lui déjà quitté Newcastle et a été prêté une saison en Espagne, au club de l'Osasuna Pampelune. Il était arrivé en Angleterre en 2014 en provenance de Monaco.



12h29 - Tottenham serait le plus ardent courtisan de Moussa Sissoko selon L'Équipe. Les Spurs aurait mis 25 millions sur la table pour signer le milieu français de Newcastle, autorisé à quitter le groupe France par Didier Deschamps afin de négocier son transfert. Les Londoniens ne seraient pas les seuls à convoiter l'ancien toulousain.



12h19 - Nice est hyperactif en cette dernière journée de mercato. À l'affût de bons coups que pourraient être Balotelli et Belhanda, le Gym tenterait selon L'Équipe de signe le milieu français de l'AS Roma William Vainqueur (27 ans).



11h48 - Eliaquim Mangala vers Valence. Le défenseur international français de 25 ans serait sur le point d'être prêté au 12e du dernier championnat espagnol, selon L'Équipe. Il n'entre pas dans les plans de Pep Guardiola à Manchester City, qu'il a rejoint en 2014 en provenance du FC Porto.

Eliaquim Mangala tente de consoler Anthony Martial après la finale de l'Euro 2016 Crédit : Valery HACHE / AFP

11h34 - La Juventus cherche un remplaçant à Paul Pogba, et il se pourrait que ce soit Axel Witsel. La Gazetta dello Sport annonce que le milieu belge de 27 ans du Zenit Saint-Petersbourg viendrait à Turin contre 15 millions d'euros.



11h10 - Tottenham est toujours prêt à dégainer son chéquier, et pourrait faire selon Bild une offre de 45 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant allemand de Schalke04 Max Mayer (21 ans).



10h57 - L'Olympique de Marseille cherche toujours un renfort en milieu de terrain, surtout si Lassana Diarra quitte le club. L'OM serait actuellement en négociation avec Alfred N'Diaye (26 ans), milieu de terrain de Villarreal arrivé cet été de Nancy mais déjà indésirable au sein du "Sous-marin jaune".



10h49 - Issar Dia est de retour à Nancy. L'attaquant de 29 ans qui avait évolué en Lorraine de 2006 à 2010, avant d'aller tenter sa chance au Qatar et en Turquie, a signé un à l'ASNL.

10h27 - Moussa Sissoko a été autorisé à quitter les Bleus mercredi matin pour finaliser son transfert et n'a pas pris l'avion qui emmène ses coéquipiers à Bari, en Italie.

Après un Euro de haut niveau avec l'équipe de France, le milieu de 27 ans veut quitter son club de Newcastle, relégué en D2 à l'issue de la saison dernière. Plusieurs clubs seraient intéressés, l'Inter Milan mais aussi Tottenham, Everton et West Bromwich.



9h48 - Un Angevin en 2e division anglaise.

Romain Saïss (35 matches l'an passé en L1) quitte le SCO pour Wolverhampton.

Âgé de 26 ans, l

e milieu de terrain s'est engagé pour quatre saisons. Le montant du transfert n'est pas connu.



9h22 - L'OGC Nice pourrait signer un gros mercato. Après Dante en défense centrale, et peut-être Mario Balotelli en attaque, Nice Matin annonce que Younès Belhanda (25 ans) serait sur le point de signer avec les Aiglons pour un prêt payant de 1,5 millions avec option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros. L'AS Roma serait elle aussi sur les rangs du meneur de jeu du Dynamo de Kiev, prêté la saison passée à Schalke 04. Cette piste relègue au second plan celle menant au prêt de Clément Grenier. Mardi 30 août, L'Équipe annonçait que Lyon acceptait de laisser partir son meneur de jeu.



9h09 - Monaco aurait repoussé une offre de 40 millions d'euros de la part de Manchester City pour son attaquant Kylian Mbappé. Le Barça aurait aussi tenté de recruté le jeune buteur. Le jeune champion d'Europe U19 âgé de 17 ans ne bougera pas de la Principauté. Thomas Lemar (20 ans) non plus, malgré une offre de 20 millions d'euros de l'Atlético de Madrid selon L'Équipe. Là encore, Monaco n'a pas donné suite.



8h52 - L'OM serait sur le point d'engager un international géorgien selon France Football. Tornike Okriashvili (24 ans), prêté la saison passée par les Belges de Genk à Eskisehirspor en Turquie, serait à Marseille pour finaliser son arrivée. Gunter Jacob, directeur sportif de Marseille, a bien connu le milieu de terrain lorsqu'il occupait les mêmes fonctions au RC Genk.



8h48 - L'Inter pourrait bien avoir fait un gros coup. Les Milanais ont officialisé la venue pour 5 ans de l'attaquant brésilien de 20 ans Gabriel Barbosa dit "Gabigol". Champion olympique avec le Brésil à Rio, le joueur débarque de Santos avec l'étiquette de futur crack.

8h21 - Le PSG aurait recalé Chelsea sur le dossier David Luiz. Selon L'Équipe, les Blues auraient formulé une offre de 35 millions d'euros à Paris afin de rapatrier leur ancien joueur de 29 ans, vendu 50 millions il y a deux ans. Les Parisiens de leur côté ne souhaiteraient pas s'affaiblir, bien que David Luiz soit amené à être remplaçant cette saison.



8h15 - Un joueur ferait le chemin inverse et viendrait renforcer l'attaque marseillaise en provenance de Tottenham. Clinton Njie (23 ans), international camerounais formé à Lyon, serait prêté à Marseille pour se relancer après une année marquée par les blessures, selon une information de L'Équipe.



8h12 - C'est fait. Georges-Kévin Nkoudou (21 ans), ailier percutant de l'Olympique de Marseille, rejoint officiellement Tottenham contre environ 11 millions d'euros. Le joueur était à Londres depuis plus de 40 jours selon les médias et le transferts tardait à se concrétiser. Le joueur a annoncé la nouvelle lui-même sur Twitter en postant la devise des Spurs : "Oser le faire"

7h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour vivre cette dernière journée du mercato estival 2016. Rumeurs et informations devraient se multiplier jusqu'à minuit.