publié le 30/08/2016 à 13:34

Si l'affaire se conclut, ce sera l'un des transferts les plus retentissants de ce mercato estival 2016 et de l'histoire du club azuréen. Nice Matin affirme mardi 30 août que le fantasque attaquant italien Mario Balotelli va s'engager dans les prochaines heures avec l'OGC. Reste à savoir s'il s'agira d'un prêt ou d'une transaction définitive. Le joueur de 26 ans appartient à Liverpool depuis 2014 mais était prêté au Milan AC la saison passée. Il a auparavant porté les couleurs de l'Inter Milan et de Manchester City et compte 33 sélections avec la Squaddra Azzura (13 buts), la dernière en juin 2014.



Depuis l'ouverture de ce marché des transferts, les agents de l'inamovible numéro 45 l'ont proposé un peu partout en Europe, à Nice notamment. Mais il y a quelques jours, alors que la rumeur de son arrivée sur la Côte d'Azur enflait, le président Jean-Pierre Rivère avait balayé une éventuelle arrivée. "On dit 'Nice a fait Ben Arfa (la saison dernière, ndlr), Nice va faire Balotelli' : on n'est pas expert en joueurs en difficulté". Le pari de relancer un joueur désormais plus connu pour ses frasques en dehors du terrain que pour son talent face au but est pourtant bien sur le point d'être tenté.