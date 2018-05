publié le 17/05/2018 à 16:17

Deuxième événement en deux jours pour le football français. Au lendemain de la finale de l'Europa League, perdue par l'Olympique de Marseille contre l'Atlético de Madrid, Didier Deschamps dévoile la liste des 23 joueurs appelés à disputer la prochaine Coupe du Monde en Russie (14 juin-15 juillet), plus des réservistes, qui devraient au nombre de 7 ou 8.



Y aura-t-il des surprises ? Un invité de dernière minute auquel personne n'aurait pensé, comme Pascal Chimbonda en 2006 ? Ce serait étonnant, sachant que le sélectionneur n'est pas un adepte du contre-pied dans le choix de ses hommes. Toutefois, de nombreuses incertitudes demeurent.

Le sélectionneur pourraient ainsi choisir, en tant que doublures à certains postes, celui qui ressemblait plutôt au 3e qu'au 2e choix ces dernières semaines/mois. Premier cas de figure au milieu de terrain : Steven Nzonzi (29 ans, 2 sélections) aux dépens d'Adrien Rabiot (23 ans, 6 sél.). Le Sévillan présenterait plus de garanties que le Parisien pour pallier le forfait de N'Golo Kanté (27 ans, 22 sél.) en sentinelle dans un 4-3-3.

Lucas Hernandez plutôt que Lucas Digne ?

Les postes de latéraux restent aussi ouverts aux discussions à quelques heures du verdict. Remis à temps de blessures, Djibril Sidibé (25 ans, 15 sél.) à droite et Benjamin Mendy (23 ans, 4 sél.) à gauche devraient faire partie du voyage.



Le premier sera-t-il accompagné du Benjamin Pavard (22 ans, 3 sél.) plutôt que par l'expérimenté Mathieu Debuchy (32 ans, 27 sél.), qui semble parti pour être réserviste ? Lucas Digne (24 ans, 21 sél.) sera-t-il finalement écarté au profit de Lucas Hernandez (22 ans, 2 sél.) pour épauler le second ?

Casse-tête offensif

Enfin, il y a le casse-tête le plus compliqué, celui du secteur offensif. Problèmes de riche. Olivier Giroud (31 ans, 71 sél.), Antoine Griezmann (27 ans, 51 sél.), Kylian Mbappé (19 ans, 12 sél.) iront en Russie, c'est sûr et certain. Thomas Lemar très probablement aussi. Reste donc trois places et pléthore de candidats. Didier Deschamps prendra-t-il un deuxième numéro 9 derrière Olivier Giroud ? Si oui, Wissam Ben Yedder (27 ans, 1 sél.) grillera-t-il Alexandre Lacazette (26 ans, 16 sél.) ?



Dans le cas contraire, avec un Kylian Mbappé jugé capable d'évoluer sur un côté comme dans l'axe, c'est une doublure à Antoine Griezemann et deux joueurs de côté qui sont à trouver. Dimitri Payet (31 ans, 36 sél.) semblait avoir de l'avance sur Nabil Fekir (24 ans, 10 sél.). Mais sa sortie sur blessure en larmes à Lyon pourrait le priver de Mondial. À droite, Ousmane Dembélé (21 ans, 9 sél.) tient la corde devant Florian Thauvin (25 ans, 3 sél.). À gauche, il n'est même pas sûr que Kingsley Coman (21 ans, 15 sél.) et Anthony Martial (22 ans, 18 sél.) soient du voyage.

Ils sont (aussi) sûrs d'y aller

Les quatre défenseurs centraux n'ont pas été abordés jusque-là car, là, il n'y a guère de doute. Raphaël Varane (25 ans, 41 sél.), Samuel Umtiti (24 ans, 16 sél.) et Presnel Kimpembe (22 ans, 1 sél.) sont installés depuis longtemps. Pour remplacer Laurent Koscielny, Deschamps va certainement faire appel à Adil Rami.



Au milieu, Paul Pogba (25 ans, 51 sél.), Blaise Matuidi (31 ans, 64 sél.) et Corentin Tolisso (23 ans, 6 sél.) sont incontournables. Les trois gardiens seront Hugo Lloris (31 ans, 963 sél.), Steve Mandanda (33 ans, 26 sél.) et Alphonse Areola (25 ans, 0 sél.).